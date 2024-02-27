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賴清德房貸1386萬 萬里老家未在財產申報中、未見於信託財產

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天公布蔡英文總統、副總統賴清德最新財產申報資料。本報系資料照
監察院今天公布蔡英文總統、副總統賴清德最新財產申報資料。本報系資料照

監察院今天公布蔡英文總統最新財產申報資料，存款新台幣6298萬餘元，較前次申報增加約353萬元；副總統賴清德存款215萬餘元，較前次申報時減少約34萬餘元，另有房貸1386萬餘元，在總統大選期間引發違建爭議的萬里老家，因土地現在登記在兒子名下，則未在申報財產中，也未見於信託財產。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統蔡英文、副總統賴清德等人財產申報。蔡總統在民國112年11月1日申報在台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；存款6298萬1136元，較民國111年11月申報時的5944萬3953元，增加約353萬元。

蔡總統另申報有價證券413萬元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

蔡總統在備註欄指出，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至112年11月1日帳戶餘額8836萬9234元；相較上次申報9452萬餘元，減少約616萬元。

賴副總統在民國112年11月10日申報1筆在台南市安平區的土地及建物、1輛Toyota汽車；存款215萬5223元，較上次申報時的250萬3910元，減少約34萬元；另有房貸1386萬941元，較上次申報時的1507萬4935元，已減少約121萬元。

監察院 蔡英文 財產申報 賴清德

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