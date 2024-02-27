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影／民主學校再開課 馬英九、韓國瑜擔任講師

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
國民黨立委葉元之（右起）、羅智強、牛煦庭上午舉行記者會，宣布「民主學校」第4期課程即將舉辦，公開強大講師陣容，籲有志青年多多參與。記者陳正興／攝影
國民黨立委葉元之（右起）、羅智強、牛煦庭上午舉行記者會，宣布「民主學校」第4期課程即將舉辦，公開強大講師陣容，籲有志青年多多參與。記者陳正興／攝影

為培養更多參政青年、接近青年想法，國民黨立委羅智強上午在立法院舉行記者會，宣布將舉辦民主學校第四期。羅智強表示，將以主題式營隊發展，分為國會改革、青年沙龍兩大主軸，有硬的論壇與軟的沙龍雙向並行，希望青年朋友能多多參與。

國民黨立委羅智強與葉元之、牛煦庭出席記者會，羅智強指出，此次是最盛大、最豪華的國會改革營，將邀請前總統馬英九、主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人參與擔任講師，歡迎有志青年一同參與，第一會期最重要國會改革，也是訂為國會改革營的主因，希望藉由此活動交流知曉年輕想法。羅智強表示，此次國會改革營以新的形式呈現，有別以往的大範圍，這次將以主題式營隊發展，像兩岸關係、 居住正義 、縣市議題，營隊模式主要分成兩大類，8場國會改革與10場青年營。前者以論壇模式，3名立委加1位專業人員，一同向學子們講解交流，後者則以青年沙龍為主，以青年與立委進行交流溝通。

國民黨立委葉元之（右起）、羅智強、牛煦庭上午舉行記者會，宣布「民主學校」第4期課程即將舉辦，公開強大講師陣容，呼籲有志青年多多參與。記者陳正興／攝影
國民黨立委葉元之（右起）、羅智強、牛煦庭上午舉行記者會，宣布「民主學校」第4期課程即將舉辦，公開強大講師陣容，呼籲有志青年多多參與。記者陳正興／攝影

國會改革 羅智強 青年

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