出席仁王護國法會 賴清德：不敢自比仁王 定秉仁心治國

5月20日就職總統的副總統賴清德，今到基隆靈泉禪寺，出席中國佛教會舉辦的仁王護國息災祈福大法會時說，不敢自比仁王，但一定秉持仁心，推行各項政策，建設國家，發展經濟、造福人民。

賴清德表示，中國佛教會1973年來連續51年，集結中國佛教會力量，舉辦仁王護國消災祈福大法會，為國家、為總統、為國家領導人，為文武百官祈福，希望能夠推行仁政，造福人民，這樣的用心令人欽佩，他很感動，並表達最高敬意和謝意。

賴清德說，受邀請出席113年度仁王護國消災祈福大法會，衷心祝福國家在諸佛保佑之下，國泰民安、風調雨順。台灣四境平安，人民安居樂業、幸福快樂。

賴清德也說，今天何其有幸能夠得到大家的支持站在這裏，他要特別跟大家報告，他不敢自比仁王，但一定秉持仁心，視民如親，推行各項政策，建設國家，發展經濟、造福人民。同時結合國際社會的力量保護台灣，讓我們的民主、自由、人權生活方式可以持續，也能夠確保印太的和平跟穩定，從而達到世界安全、繁榮、和平發展。