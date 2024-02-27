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紀念二二八 朱立倫：追求和平 讓慘痛往事不再發生

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天在秘書長黃健庭（右二）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天在秘書長黃健庭（右二）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影

二二八和平紀念日將屆，國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。朱立倫致詞時表示，國民黨從過去長期執政到現階段在野，都採取一樣態度，就是期待台灣永遠和平，不僅是自己的族群要和平，也希望世界能和平，其中最重要的是兩岸能和平，這是國民黨的責任。

國民黨上午舉行「希望記取，弭平傷痛」活動，朱立倫及秘書長黃健庭等黨務主管皆出席，新北市二二八總會理事長洪顯詔、台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉、廖繼斌、台北市文化局長蔡詩萍以及多位國民黨立法委員等與會。

朱立倫表示，每一年他都會來表達對和平的努力追求，也希望族群能融合，更希望過去慘痛的往事絕不能再發生，同時追憶亡者，慰問其家屬、後人，希望大家都能非常平安。

朱立倫說，過去20多年來，他不論在桃園、新北或行政院等服務，每年都用各種方式紀念二二八事件，大家共同反省、檢討。他強調，這個日子非常有意義，對下一代是重要的教育，各政黨都應該以紀念、和平、大家共同參與的方式，來紀念二二八和平紀念日。

朱主席指出，政治立場可能不同，但對和平的期待都一樣，二二八事件應該要反省、檢討，已透過國會、地方等各種方式進行。

洪顯詔表示，二二八不可能忘記，歷史可以翻頁，但是歷史是不能忘記，如果忘記了，就會重演歷史。他們已經走了，很多家屬都已經放下，但是他們的放下是一種原諒，也就是愛、希望與和平，不是說要去抗爭，他認為，明天的和平紀念日應該以和平、和諧、寬容的心理去紀念這個日子。

黃秀婉表示，作為二二八受難者的後代，和平真的很重要，否則長輩就白白犧牲了；現在最重要的是台灣要和平往前走，因此，今年台北市二二八追思會的主題是「前瞻新世紀，歌詠和平路」，就是訴求和平。

國民黨 朱立倫

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