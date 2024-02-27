核二、核三廠延役？ 陳建仁：需要5年安全檢查期

民眾黨立委張啓楷今質詢時指出，藍白兩黨將提修法，讓現行核能電廠延役。對此，行政院長陳建仁提醒說，若要繼續發電需要進行安全檢查，大部分都是以5年為期。

陳建仁今赴立法院做施政報告並備詢。張啓楷質詢時表示，國民黨和民眾黨都贊成核二、核三廠延役，也認為核四體檢如果可以用，可以再用核能，質疑為什麼兩個黨都認為核能是安全、可以省錢的，民進黨卻堅持要把它廢掉呢？

陳建仁對此表示，現在核能廠除役是依法規定，40年到了就是要除役，並指出，假設核電廠不除役，預定要延役的話，必須要有延役法令的依據。

陳啓楷馬上回答說，相關修法，民眾黨提了，國民黨也提了，現在國會三黨不過半，在新的國會中可能就會通過。

陳建仁則說，未來如果修法提了以後，他還是要強調核安的重要性。他指出，核電廠到了40年以後，若要繼續發電，就必須要有安全檢查；國外的經驗大概都是2到5年的時間，且大部分都是5年，所以才規定5年前就要申請延役，讓核電廠到截止那一天之後可以繼續發電。