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否認520之後留任閣揆 陳建仁：與蔡總統同進退
總統當選人賴清德將於520上任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢留任行政院長陳建仁。對此，陳建仁說，他應該回去學術研究，並明言當初蔡總統邀請他擔任閣揆就是到520，與蔡總統同進退。
陳建仁今赴立法院做施政報告並備詢。民眾黨立委張啓楷質詢時詢問，賴清德有徵詢幕僚，希望留任陳建仁。陳建仁第一時間說，沒有這回事，並強調學術研究一向是他的最愛，他是要回到中央研究院從事他的學術研究。
張啓楷進一步詢問是不是確定回中研院，陳建仁立刻回答說，當然。他並指出，他已經離開學術一段時間，認為自己應該要回去。
張啓楷則問，若蔡英文總統開口，能否將他留下來？陳建仁說，當時蔡總統請他擔任行政院長的時候就說到520，與蔡總統一起同進退。
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