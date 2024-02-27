黃珊珊、黃國昌戰雙北？朱立倫：現階段不討論2026

立法院委員會召集委員選舉，國民黨立院黨團禮讓一席召委給民眾黨立委，爭取在野合作。國民黨主席朱立倫今天表示，黨中央立場是尊重立院黨團一致運作，大家用彈性的方式，最重要是結合所有力量，讓民生改革法案通過，這是民眾期待，也是國民黨的最高目標。

朱立倫上午前往二二八和平紀念公園獻花致意，朱立倫說，目前立法院所有立委最重要的責任，是希望真正反映民意，讓民眾期待的每個重要法案都能通過，包括人工生殖法公聽會、國會改革等民生法案。

朱立倫表示，要通過這些法案，要面對現有執政黨杯葛或反對，國民黨一定要團結所有的力量，黨中央立場就是尊重立院黨團一致運作，大家用彈性方式，最重要是結合所有力量讓法案通過。

有關民眾黨立委黃珊珊、黃國昌表態參選雙北市長，朱立倫說，現階段不去討論2026年選舉的事，眼前是2024年初，大家對新國會期待很深，這麼多民生與改革法案希望趕快通過。

朱立倫說，現在去談2026年，甚至2028年，讓自己陷入選舉之間的糾紛或糾結，不如趕快把立法院該通過的法案趕快做好，這是國民黨的堅定立場。