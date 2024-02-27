民主學校辦第四期 韓國瑜、馬英九來教

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我們邀請到立法院長韓國瑜、前總統馬英九與主席朱立倫，以及國民黨立委授課，盼爭取年輕人參與！」國民黨立委羅智強27日宣布開辦「民主學校」，此次主題將聚焦「國會改革」。國民黨立委葉元之說，盼透過活動，增加年輕人對公共事務參與、對國民黨支持。國民黨立委牛煦庭笑說，我們也要從年輕人身上學習。

主題聚焦國會改革

國民黨立委羅智強主辦的「民主學校」第四期將於3月15日至17日舉辦，3月6日截止報名，目標招收30位學員。羅智強說，本期以國會改革作為主題，營隊提供學員從國會議事與運作、國會改革、守護新聞自由、落實直接民權與青年沙龍的課程，將由泛藍54位立委和學者專家直接授課。

羅智強說，此次講師陣容相當龐大，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜副院長江啟臣與黨主席朱立倫，且與過去不同的是，除了8場有關國會改革的講座外，還有10場青年沙龍，盼邀請資深立委傳承從政經驗、年輕立委分享青年從政心路歷程，還有專家帶領了解兩岸關係、內政問題等多元面相知識。

也要向青年學習

「舉辦營隊是拓展青年選票最實際的方式！」葉元之笑說，雖然營隊只有30人參加，但在報名過程中就有超過30人了解相關議題，且很多參加過營隊的人可更了解、甚至加入國民黨。他也坦言，國民黨立委在質詢時非常用心，但也要了解社會如何看待，交流也要是雙向的。

牛煦庭也說，雖然營隊是希望增加青年參政，讓更多人有管道可以了解國民黨與立法院的運作、儲備更多政治人才，但國民黨也相當重視年輕人的意見，在沙龍中的交流與討論或可成為日後的政策意見，他相當期待。

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