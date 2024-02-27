聽新聞
test
0:00 / 0:00
罕病律師陳俊翰今告別式 蔡英文贈家屬褒揚令
民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委也一起抵達致意，蔡英文現場頒贈家屬褒揚令，她說，陳俊翰的一生充滿毅力與奉獻，其離世讓人感到難過與不捨，這也是台灣社會的巨大損失，謝謝陳俊翰對台灣的貢獻，大家會永遠懷念。
蔡英文致詞指出，了解陳俊翰人生故事的朋友都會替其努力而感動，也為陳俊翰不凡成就感到敬佩，陳俊翰從小就不斷與疾病抗爭，努力突破障礙，以無與倫比的毅力實現自己理想，取得會計師執照，也成為傑出法律專家。
蔡英文說，陳俊翰說過，台灣是他的國家，希望替國家做更多事，因此，陳俊翰從美國靜修後回到故鄉，積極貢獻專業，替弱勢群體發聲，替身障者爭取權益，為社會公平正義奮鬥，陳俊翰的離世大家都感到難過不捨，這也是台灣社會巨大損失。
蔡英文指出，她要感謝陳俊翰的父母，陪伴陳俊翰追逐夢想，為社會帶來溫暖與力量，陳俊翰的光輝會一直留在大家心中，他的志業就交給大家來實現，請陳俊翰的家人及朋友保重身體，「謝謝陳俊翰替台灣貢獻，我們會永遠懷念」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言