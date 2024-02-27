罕病律師陳俊翰今告別式 蔡英文贈家屬褒揚令

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委也一起抵達致意，蔡英文現場頒贈家屬褒揚令，她說，陳俊翰的一生充滿毅力與奉獻，其離世讓人感到難過與不捨，這也是台灣社會的巨大損失，謝謝陳俊翰對台灣的貢獻，大家會永遠懷念。

蔡英文致詞指出，了解陳俊翰人生故事的朋友都會替其努力而感動，也為陳俊翰不凡成就感到敬佩，陳俊翰從小就不斷與疾病抗爭，努力突破障礙，以無與倫比的毅力實現自己理想，取得會計師執照，也成為傑出法律專家。

蔡英文說，陳俊翰說過，台灣是他的國家，希望替國家做更多事，因此，陳俊翰從美國靜修後回到故鄉，積極貢獻專業，替弱勢群體發聲，替身障者爭取權益，為社會公平正義奮鬥，陳俊翰的離世大家都感到難過不捨，這也是台灣社會巨大損失。