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決定禮讓民眾黨召委票數？ 洪孟楷：同意票比例相當高

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
關於國民黨立法院黨團要禮讓民眾黨立法院黨團召委一事。國民黨團書記長洪孟楷今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，當時是國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的，主要是討論兩黨一定要合作，決議授權黨團三長以召委方式與民眾黨洽談合作。圖／擷自網路節目【POP撞新聞】
關於國民黨立法院黨團要禮讓民眾黨立法院黨團召委一事。國民黨團書記長洪孟楷今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，當時是國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的，主要是討論兩黨一定要合作，決議授權黨團三長以召委方式與民眾黨洽談合作。圖／擷自網路節目【POP撞新聞】

國民黨立法院黨團投票同意立法院委員會召委選舉禮讓民眾黨立委一席召委，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，當時是國民黨團總召傅崐萁提出的，主要是討論兩黨一定要合作，決議授權黨團三長以召委方式與民眾黨洽談合作，至於當天票數，不便說明，但同意票比例相當高。

洪孟楷是接受廣播訪問時，作了以上表示。洪孟楷說，他對於召委禮讓的立場，仍是當仁不讓，因為召委有排案權，主導議事權。黨團是共識決，他作為黨團幹部，尊重黨團決議，會據此為基礎，與民眾黨團談合作，他們當初與民眾黨團在康園吃飯時，沒有討論到召委一事。

洪孟楷表示，黨團開會認為國民黨為脆弱多數，必須與在野朋友合作，否則許多法案也難以通過，便提出後續是不是要與民眾黨合作，禮讓召委是選項之一。

洪孟楷說，當天立委出席率很高，有44人參與討論，最後同意授權由黨團三長與民眾黨溝通。當時同意票比不同意票來得多，絕對有過半，比例相對高，但是必須要尊重閉門會議的共識，至於如何爭取合作，召委是方式之一。

洪孟楷指出，當天決議就是以召委形式釋出善意，希望未來能強化合作，至於是否談成，他也不能保證。

國民黨 民眾黨 洪孟楷

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