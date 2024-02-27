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鄭文燦點頭安排「酸菜白肉鍋宴」 盧秀燕：請幕僚安排

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
針對行政院副院長鄭文燦邀「酸菜白肉鍋宴」，台中市長盧秀燕表示，雙方有意願，會由幕僚安排相關行程。記者劉柏均／攝影
針對行政院副院長鄭文燦邀「酸菜白肉鍋宴」，台中市長盧秀燕表示，雙方有意願，會由幕僚安排相關行程。記者劉柏均／攝影

台糖豬肉風波後，行政院副院長鄭文燦要邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台糖，盧回「來台中吃」，鄭文燦也回應「我來安排」。盧秀燕今表示，雙方有意願，會由幕僚安排行程，台中多家火鍋業者表示「非常願意承辦」，盧說，會請市府同仁做「酸菜白肉鍋」的美食地圖。

針對與鄭文燦的「酸菜白肉鍋之約」，盧秀燕今主持市政會議前受訪，她說，本周另有公務，會請副市長參加行政院會，再邀請行政院正副院長吃鍋，雙方都有意願，所以相關行程會由幕僚安排。

盧秀燕提到，自從消息報導後，台中市好幾家酸菜白肉鍋業者都表示願意承辦，盼到他們餐廳吃飯，因為台中「鍋烤節」很有名，各式各樣鍋也很棒，鄭副院長喜歡的酸菜白肉鍋，在台中更是有多家名店，所以請同仁做張「酸菜白肉鍋」的美食地圖。

另有媒體再追問，有藍營議員呼籲她參選國民黨主席，盧秀燕說，為了表示對市政的尊重，對市民的尊重，上班時間不會談選舉，謝謝大家。

盧秀燕 行政院 鄭文燦

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