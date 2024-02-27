美檢討香港經貿辦 陳建仁：密切關注整體情勢發展

行政院長陳建仁上午表示，港澳在中國化後，確實漸漸失去世界及經貿地位，政府有密切關注整體情勢發展，會讓各部會就香港可能發展趨勢，預先超前部署。

陳建仁是在立法院院會答覆民進黨立委吳秉叡質詢時，做了以上表示。由於美國眾議院外交委員會去年底通過香港經濟貿易辦事處認證法草案，吳秉叡要求行政單位需要提前因應可能的變局。

陳建仁指出，政府密切關注整體情勢發展，港澳在中國化後，確實漸漸失去世界及經貿地位，陸委會有一直監控，金管會也會注意到投資情形。

陸委會主委邱太三說，香港整體情勢自反送中後，確實有急遽變化，陸委會每年會委託學者專家，分幾面向檢討，包括政治自由度、司法獨立、社會問題、整體經貿包括金融地位發展等，針對香港問題，近年與各國都有訊息交換與合作機制，陸委會有持續關注，政府相關部會也有一套監管機制。

金管會主委黃天牧表示，目前銀行保險證券對香港地區的投資，逐年緩步下降，尤其銀行對香港曝險，在國際曝險中降低到第五位，這部分風險管理，本就是金管會提醒銀行要注意到的。