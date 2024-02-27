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林右昌批鬼扯 謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦所以轉移焦點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌批鬼扯，基隆巿長謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦轉移焦點。本報資料照片
林右昌批鬼扯，基隆巿長謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦轉移焦點。本報資料照片

NET爭議案不斷延燒，內政部長、基隆前市長林右昌今天上午在立法院表示，基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基隆人的臉，還一直鬼扯他在任內沒登記產權。針對林右昌指控，市府發言人余治明回應表示，林右昌說法一變再變，他是怕未來OT弊案被偵辦，所以才轉移焦點。

林右昌上午表示，其實將法律、契約找出來便可得知，什麼時候要進行產權移轉？是在期約屆滿後，也就是營運廠商與市府約屆滿後，必須依約來做產權轉移，包括租賃的土地、建物，或是興建與增建的建物。

林右昌的前市府發言人游本明，今天凌晨在臉書貼文，指依合約，林右昌任內合約進行中，不會進到產權移轉條款，是謝國樑市長把合約終止了，謝市府應該先搞定產權再重新招商，結果謝國樑沒有這麼做，他的人夜闖商場，才捅出大婁子。

謝國樑今天上午受訪表示，針對林右昌一變再變的說法，稍晚會有完整回應。

針對上午林右昌在立法院的發言，市府發言人余治明回應表示，大家都知道林右昌說法一變再變，他是怕未來OT弊案被偵辦，所以才轉移焦點。

林右昌 謝國樑

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