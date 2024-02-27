傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

內閣改組傳聞不斷，國防部長邱國正傳出因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室。邱國正今天表示，這消息他看報紙才知道，軍人把本務做好，沒聽到通知前，不會有任何動作，沒有打包的問題。

賴清德將於5月20日就職總統，有媒體報導指出，邱國正過去當任退輔會主委時，賴是行政院長，邱國正曾因為年改跟事前協商不同，傳出邱國正曾考慮提出請辭。

「我看報紙才知道」，邱國正今天赴立法院備詢前受訪表示，他當軍人這麼久，不會做出臆測，目前沒有討論到去留問題，在還沒收到通知前，軍人把本務做好，不會有任何動作，更沒有打包的問題，請外界不要誤會。

對於國造潛艦海鯤號是否會在520前完工，邱國正表示，目前都按照進度在走，以安全為主，要改進、強化，都按照節點在做，沒有預設哪一天完工。