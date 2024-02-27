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國民黨龍頭之爭將開打 沈富雄給8字建言：黨主席不敢為非作歹

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席朱立倫將在2025年10月結束任期，傳出立委傅崐萁及台中市長盧秀燕皆可能參選主席，沈富雄值此之際提出八字建言。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫將在2025年10月結束任期，傳出立委傅崐萁及台中市長盧秀燕皆可能參選主席，沈富雄值此之際提出八字建言。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫任期將在明年結束，近來包括藍委傅崐萁、台中市長盧秀燕都被傳出有意爭取，讓國民黨黨內改革聲浪再起。前立委沈富雄在節目中提出國民黨黨內需做到四大改革，才能讓黨主席不敢為非作歹，他並批評傅崐萁是禍國殃民的毀黨害蟲。

沈富雄26日在廣播節目《POP大國民》中指出，無論黨內哪一位勝出下一位黨主席，黨的結構如果能做到「內造、柔性、扁平、E化」以上四點，「黨主席就不敢為非作歹了」。因為黨主席的權力來源，將不再能一廂情願地照顧「自己人」。

沈富雄解釋，國民黨在內造化之後，可由黨團7名推出代表，加上目前有4席的六都市長，共11人組構起中央最高權力機構。談起改革，沈富雄說：「現在一些親藍的學者專家，有提出來要黨的改造，但他們提出來的是半套，因為他們藍太久了，要提出整套徹底的改革不容易，但是半套起碼他有講到黨的組織，他們要內造化，但他們腦筋很僵固，沒有那麼麻煩」。

沈富雄認為，國民黨若做到這四點，「我保證國民黨會從二殯的火化爐，回到二殯的告別式，再從告別式回到安寧病房，從安寧病房回到加護病房，從加護病房回到普通病房，然後可以站起來走路」。

傅崐萁 國民黨 朱立倫 沈富雄

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