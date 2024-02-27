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政院被標示「228事件不義遺址」

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
行政院昨被標示為「二二八事件不義遺址」，行政院長陳建仁（左二）牽著小朋友參觀。記者邱德祥／攝影
行政院昨被標示為「二二八事件不義遺址」，行政院長陳建仁（左二）牽著小朋友參觀。記者邱德祥／攝影

明天是二二八和平紀念日，行政院昨舉行不義遺址標示揭牌典禮，依促轉會審定公告，於原為「台灣省行政長官公署暨廣場」的行政院設置「二二八事件不義遺址」標示。

行政院長陳建仁說，此舉堪比南非憲法法院蓋在過去的政治監獄之上，彰顯政府永不再犯的決心。經促轉會審定的不義遺址共四十二處（二二八事件廿五處、白色恐怖十七處）；另經指認，台灣還有六十四處潛在不義遺址。他說，標示只是第一步，未來將請文化部協助中央、地方各機關活化各地的不義遺址，發揮教育推廣功能。

昨天也是白色恐怖景美紀念園區、新店安康接待室的不義遺址標示設立揭牌的日子，後續包括台南湯德章紀念公園、高雄歷史博物館、綠島感訓監獄等，都會在近期內完成不義遺址標示；行政院也正積極制定推動不義遺址保存的專法。

二二八事件 白色恐怖 監獄 行政院 遺址

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影／行政院三處不義遺址 陳建仁親自揭牌

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