我國駐非洲外館僅有5國6處 綠委盼增設中北非國家據點

民進黨立委邱志偉發起「台灣與非洲國會議員友好協會」、「台灣與中南美洲暨加勒比海各國國會議員友好協會」，今天在立法院舉行成立大會。邱志偉表示，我國在非洲地區的5個國家，僅有設立6個館處，自己在南非也設有服務處，未來4年的目標是在非洲設置10個駐外館處，推動台灣與非洲國家在民間有更多實質交流。

邱志偉上午在立法院舉行成立大會，史瓦帝尼大使蒙西比、索馬利蘭代表穆姆德、聖文森大使柏安卓、貝里斯大使碧坎蒂、巴拉圭大使費卡洛、聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞、瓜地馬拉大使巴迪亞、海地公使維克多漢，還有立法院秘書長周萬來、外交部次長陳立國等人皆出席觀禮。

邱志偉表示，非洲國會議員友好協會具有延續性與持續性，已經是第四屆成立，非洲國家具有貿易及投資潛力，台灣應當與非洲國家發展更多連結，蔡英文總統去年9月出訪友邦史瓦帝尼，除了見證台灣與史瓦帝尼豐碩的合作成果，也發現台灣與非洲國家不論是在貿易、投資、文化、教育及科技等領域仍有許多合作空間。

邱志偉建議，外交部與相關部會應該盡速提出「非洲計畫2.0」，讓原本已經有許多成果的「非洲計畫」更具彈性，而且也更加完善。

邱志偉指出，我國在非洲地區僅設有6個館處，分別是駐史瓦帝尼大使館、駐奈及利亞代表處、駐象牙海岸台北代表處、駐索馬利蘭代表處、駐南非代表處及駐開普敦辦事處，未來目標為在非洲國家設置10個駐外館處，希望能夠推動國會與民間的實質交流，進而達到在非洲增設館處的目標，特別是在中非與北非增設據點。

邱志偉也提及，他目前在南非設有服務處，未來在更多非洲國家設置服務據點，都會是友好協會的工作目標，而除了加強雙邊交流，也會提供在非台商更多資源，使其更具競爭力，外貿協會與國合會也應該共同擬定「對非合作計畫」，提升台灣的能見度。

邱志偉表示，感謝拉美及加海地區友邦，對台灣的堅定支持，特別是在國際場域為我國發聲，以具體行動支持我國參與聯合國（UN）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「世界衛生組織」（WHO）等國際體系內的功能性國際組織。

邱志偉說，外交部應該擬定對拉美及加海友邦的年度工作計畫，自己也將在休會期間，組團至各友邦國家進行國會外交、定期與駐台使節會面交流，針對各項議題進行意見交換，讓國會與行政部門一起合作，共同推動我國與拉美及加海地區的實質關係。