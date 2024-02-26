【重磅快評】鄭文燦有死角 被盧媽反將一軍不冤枉

台糖豬肉驗出瘦肉精，藍綠為此互摃。綠委吵嚷要台糖向台中市求償，不能善罷甘休，行政院副院長鄭文燦說台中市長盧秀燕稱此為「單一實驗室汙染事件」，又說想找盧吃酸菜白肉鍋挺台糖；盧接招後主動邀鄭吃鍋，鄭回應讓幕僚安排。藍綠政治角力、鍋來鍋去之際，台糖、酸菜白肉鍋倒成了熱搜關鍵字。

盧秀燕解讀鄭文燦的吃鍋邀約，稱「鄭副院長應該是要釋出善意」，想要到台中來和她吃個鍋，還誇鄭很內行，因為台中的鍋烤節很有名，市府會聯繫邀鄭來吃鍋。

短短幾句話，顯示盧秀燕的政治手腕圓融。她巧妙用「善意」來化解鄭文燦的鴻門宴邀請，並附帶說明「行政院長、副院長都很忙，沒辦法完全追蹤新聞」，如果有爬梳就可發現，台中市食安處很早就說這一次瘦肉精事件排除實驗室汙染所造成的可能性，不能說盧市長不高竿。

顯然，幾回合下來，鄭文燦這次火鍋之邀並未佔得便宜，反被盧秀燕借力使力化解，不僅主動變被動，還得順便和盧一起推銷台中市的「鍋烤節」。盧秀燕與綠營過招有其過人之處，難怪綠營要傾全黨之力打盧，除了綠委在立法院「聲討」，還要行政院長、副院長也加入戰局批鬥。

和陳建仁相較，鄭文燦的手段迂迴。陳建仁是在立院答詢時直接曲解法令，指台中市沒給台糖15天申請複驗就公布，「就是台中市政府的錯」；鄭文燦則是用邀請盧秀燕吃鍋的方式，進行「名為吃鍋、實為挺台糖」的政治操作，的確是比陳建仁高明一些。

只是，鄭文燦的邀請根本沒誠意，邀人吃鍋卻硬要對方吞下「單一實驗室汙染事件」的說法，還得一起配合挺台糖，這種難吃的火鍋，任誰都難下嚥，更何況台糖的罰單要怎麼開，到目前都還是個燙手山竹芋。沒想到盧秀燕只是稍微轉個彎，主動被動易位，鄭文燦還得接招表示會請幕僚安排。

不過鄭文燦還是難掩不悅，接受盧秀燕的吃鍋邀請，還要補上一段但書，指目前所有的檢體，只有台中食安實驗室的這塊豬肉驗出。這個事實已經確認了，不管用什麼表達方式，都不會改變這個事實。

這個但書卻暴露鄭文燦沒有想清楚的死角。雖然到目前為止，只有台中食安實驗室驗出台糖豬肉含西布特羅，但這是不是單一事件，已難查證；再者，實驗室驗出能不能和實驗室汙染直接畫上等號，更是大哉問。

鄭文燦輕率把「單一事件」和「實驗室汙染」作了超連結，明顯違反常理。鄭文燦繞了一個大圈，又回到綠營最早假設的原點，實在很難經得起科學論證，被盧秀燕反將一軍並不冤枉。肯定的是，藍綠這個鍋，短時間是很難吃得成。