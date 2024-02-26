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王婉諭再任時代力量黨主席 啟動「二次創黨」想邀請黃國昌

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將廣泛邀請創黨以來，曾經參與時力「深刻」的人，而民眾黨現任立委黃國昌也是對象之一。記者蘇健忠／攝影
時代力量黨主席王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將廣泛邀請創黨以來，曾經參與時力「深刻」的人，而民眾黨現任立委黃國昌也是對象之一。記者蘇健忠／攝影

時代力量第四屆決策委員上周完成改選，今天推舉王婉諭接任新任黨主席。王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將廣泛邀請創黨以來，曾經參與時力深刻的人，民眾黨立委黃國昌也是對象之一。

時代力量第四屆決策委員經過改選，今天上午舉行首次決策委員會，由決策委員當選人王婉諭、周偉航、王寶萱、王景弘、王煦惠、林依瑩、胡㻡、廖子齊、林柏勛共同舉行記者會。王婉諭表示，感謝所有夥伴的信任，經過決策會議的共同推舉，由她在這個生死存亡的關鍵時刻，再次擔任時代力量黨主席。

王婉諭指出，如果台灣政壇缺少時代力量，將會失去很重要的聲音，從她加入時代力量以來，這個想法從來都沒有改變，時代力量能否浴火重生，遠比自己的政治前途還要來得更重要，未來會用盡一切力氣，讓時代力量起死回生，重新獲得人民的信任。

王婉諭說，時代力量經過多年的紛擾，今年失去立法委員席次，很多人認為是難以逆轉的頹勢，但從另外一個角度看，反而是徹底歸零，重新來過的契機，現在需要啟動二次創黨的重建工程，未來的三個月至六個月，需要迫切做到三件事情。

王婉諭表示，必須用科學的研究方法，徹底檢討時代力量為何會失敗，針對過去財務、組織及重大決策提出分析，訪問現在跟過去的黨員、支持者，找到失敗的原因，尋求改善方案，未來不要再重蹈覆轍。

王婉諭指出，改造黨務系統，破除科層結構的組織分工，所帶來的形式主義，找回2015年創黨時高舉的透明、開放與參與，打造一個有活力、有彈性的現代政黨。具體回應台灣社會的需求，重新定位時代力量，在與民間的協力與倡議上，釐清自己的角色定位，重建時代力量的社會基礎。

時代力量第四屆決策委員經過改選，今天上午舉行首次決策委員會，決策委員當選人共同召開記者會。記者蘇健忠／攝影
時代力量第四屆決策委員經過改選，今天上午舉行首次決策委員會，決策委員當選人共同召開記者會。記者蘇健忠／攝影

時代力量 王婉諭 黃國昌

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