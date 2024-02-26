快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

黃國昌沒確定2026年選哪裡 藍委：可為自身保留彈性

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照

民眾黨立委黃國昌表示，2026年一定會參選縣市長，但未說明到何處參選。國民黨新北市立委洪孟楷表示，針對個別立委生涯規畫，沒有評論。國民黨立委王育敏說，兩年後的事情變數多，黃國昌之前說一定會選新北，現在改口，可能是黨內有不同聲音，也能保留彈性。

王育敏指出，未來的事情變數相當多，黃國昌之前說一定會選新北市，現在可能有其他聲音，希望黃可以到別的縣市參選，也才在今天釋出這樣的訊息。黃國昌此番發言，可以保留彈性，也能中和黨內與地方上的聲音及期待。

外界有人認為立委張嘉郡可能參選2026雲林縣長，張嘉郡說，她從沒有說過要參加2026年選戰，現在講這些都還太早，目前就是將眼前的工作做好，譬如民眾對於漲電價都是哇哇叫，還有核電是否延役，公糧收購價格等，這些才是她現階段最關心的事情。

張嘉郡表示，希望做好立委工作，把眼前事情都處理好，多多貼近民意，並且為他們發聲。

張嘉郡 洪孟楷 王育敏 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

金廈海域緊張態勢升溫 黃國昌：大陸灰色策略手段延伸

影／陪柯文哲騎300公里自行車 黃珊珊雙腳「鐵腿」

黃國昌表態選新北市長 侯友宜回應「11個字」

相關新聞

黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

2026縣市長選舉戰雲密布，藍綠白陣營緊盯彼此動態，民眾黨立委黃國昌今接受廣播專訪稱自己只會當2年立委，屆時一定會辭，2...

政院標示不義遺址 陳建仁：比擬南非憲法法庭蓋監獄上

行政院上午舉行不義遺址標示揭牌典禮，依據促轉會2022年審定公告，在行政院設置不義遺址標示。行政院長陳建仁表示，此舉堪比...

王婉諭再任時代力量黨主席 啟動二次創黨想邀請黃國昌

時代力量第四屆決策委員上周完成改選，今天推舉王婉諭接任新任黨主席。王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將...

黃國昌沒確定2026年選哪裡 藍委：可為自身保留彈性

民眾黨立委黃國昌表示，2026年一定會參選縣市長，但未說明到何處參選。國民黨新北市立委洪孟楷表示，針對個別立委生涯規畫，...

台灣出席WTO部長會議 場邊共同聲明籲俄國撤軍烏克蘭

我國出席世界貿易組織（WTO）第13屆部長會議期間，參加場邊活動，與各國一同發表共同聲明支持烏克蘭，請俄國立即全面及無條...

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

國民黨立委傳出將禮讓民眾黨一席召委，不過民眾黨立委黃國昌今天表態挑戰新北市長是選項，被認為恐威脅藍營最大本營，引發地方議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。