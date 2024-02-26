黃國昌沒確定2026年選哪裡 藍委：可為自身保留彈性

民眾黨立委黃國昌表示，2026年一定會參選縣市長，但未說明到何處參選。國民黨新北市立委洪孟楷表示，針對個別立委生涯規畫，沒有評論。國民黨立委王育敏說，兩年後的事情變數多，黃國昌之前說一定會選新北，現在改口，可能是黨內有不同聲音，也能保留彈性。

王育敏指出，未來的事情變數相當多，黃國昌之前說一定會選新北市，現在可能有其他聲音，希望黃可以到別的縣市參選，也才在今天釋出這樣的訊息。黃國昌此番發言，可以保留彈性，也能中和黨內與地方上的聲音及期待。

外界有人認為立委張嘉郡可能參選2026雲林縣長，張嘉郡說，她從沒有說過要參加2026年選戰，現在講這些都還太早，目前就是將眼前的工作做好，譬如民眾對於漲電價都是哇哇叫，還有核電是否延役，公糧收購價格等，這些才是她現階段最關心的事情。

張嘉郡表示，希望做好立委工作，把眼前事情都處理好，多多貼近民意，並且為他們發聲。