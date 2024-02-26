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台灣出席WTO部長會議 場邊共同聲明籲俄國撤軍烏克蘭

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
各國代表與烏克蘭農業政策與食品部次長Dmytrasevych_Markiyan（正中央持烏國國旗）合影，我國行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中（後排右11）、副總談判代表楊珍妮。圖／外交部提供
各國代表與烏克蘭農業政策與食品部次長Dmytrasevych_Markiyan（正中央持烏國國旗）合影，我國行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中（後排右11）、副總談判代表楊珍妮。圖／外交部提供

我國出席世界貿易組織（WTO）第13屆部長會議期間，參加場邊活動，與各國一同發表共同聲明支持烏克蘭，請俄國立即全面及無條件地自烏國撤軍。

外交部指出，我國出席世界貿易組織第13屆部長會議，2月25日與美國、歐盟、英國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭等40個WTO會員，一同參加有關烏克蘭的場邊活動，發表共同聲明支持烏克蘭，再次表達我國與國際社會一致行動，共同遏止威權國家擴張的野心，以及展現維護多邊貿易體系，與全球經濟穩定的堅定信念。

外交部表示，共同聲明支持烏克蘭人民及政府為其國家主權、獨立及領土完整而奮鬥，請俄國立即全面及無條件地自烏國撤軍；俄國對烏國侵略，對全球及區域產生毀滅影響，嚴重違反WTO原則與價值，鼓勵WTO會員透過基礎設施的使用，或便利簡化海關程序，以促進烏國的出口及供應鏈完整，找尋切實可行的方案，協助烏國重建。

外交部說，我國作為負責任的國際社會成員，是全球前二十大貿易體，為善盡我國身為WTO會員的責任，將持續與理念相近夥伴合作，協助烏克蘭維持基礎民生經濟，將積極爭取參與後續的復甦重建。

WTO 外交部 烏克蘭

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