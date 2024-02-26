黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

國民黨立委傳出將禮讓民眾黨一席召委，不過民眾黨立委黃國昌今天表態挑戰新北市長是選項，被認為恐威脅藍營最大本營，引發地方議論。國民黨前祕書長李乾龍今天受訪直言「國民黨還沒學到教訓」，總統選舉才沒結束多久，還在做「藍白合白日夢」，被人賣掉還在幫人家數錢。不過也有藍委認為，讓一席召委不代表藍白合，與地方選舉關聯性不大。

李乾龍表示，總統選舉才沒有結束幾天，國民黨到現在還沒有從藍白合的白日夢中醒過來，被騙了還不夠，「被賣掉還幫人家數錢」。

李乾龍說，黃國昌能拿多少票他不清楚，但國民黨身為最大在野黨，應該要自立自強，不要一直希望別人幫你，要自己站起來。

國民黨立委廖先翔表示，對立院召委大部分藍營支持者都不希望禮讓民眾黨，但他們目前就是在野黨，為了讓國會改革順利，在野黨唯有合作，才能對抗執政黨；但競選地方首長，廖先翔認為就是各自努力。

國民黨立委葉元之指出，國民黨禮讓民眾黨一席召委，他認為與地方選舉關聯性不大，且禮讓召委，也不代表藍白聯盟，立委很多案件都是民生法案，不會太過政治，為了議案順利，會有很多考量。