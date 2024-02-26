民眾黨部距離立法院僅650公尺 綠委酸一日雙辦不願意走

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨中央黨部距離立法院僅650公尺，走路10分鐘，民眾黨主席柯文哲一日雙塔都願意騎了，一日雙辦不願意走，請不要做出占立法院便宜的行為，現在還說出要吃立法院豆腐的言論。

民進黨黨團上午舉行記者會，吳思瑤表示，所謂寄生國會的說法，不是來自民進黨的批評，而是早在上一屆的民眾黨團，許多媒體揭露不當使用國家資源的事件、民眾黨一再累積起來的社會形象，近日又發生柯文哲過度頻繁出現立法院。

吳思瑤說，柯文哲不只寄生國會，還不思反省，說出是國會寄生他，中華民國國會，不屬於任何政黨，更不容許寄生任何政黨，這是立法院的尊嚴，對於柯文哲這樣的言論，民進黨團感到非常遺憾，因此有必要以正視聽。

吳思瑤指出，立法院開議以來，柯文哲頻繁現身立法院，參加民眾黨團例行晨會，包括緊盯正副院長選舉、商討藍白合在立法院運作，再到促成藍白合的飯局等，光這些日子就來了五次，本來是民眾黨的自家事，現在卻說國會寄生，實在是太超過。

吳思瑤說，民眾黨中央黨部在杭州南路一段，距離立法院650公尺，走路10分鐘，柯文哲一日雙塔都願意騎了，從北台灣騎到南台灣，一日雙辦不願意走嗎？在中央黨部討論黨團的事情，難道對民眾黨有這麼難，否則柯文哲為何要捨近求遠，每天從黨部到立法院開會，只因立法院是政治運作的中心，這裡有媒體跟聲量。