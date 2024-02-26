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賴士葆：民眾黨是關鍵少數不用擔心變成小藍
對於國民黨立法院黨團禮讓立法院委員會召委給民眾黨，國民黨立委賴士葆表示，民眾黨立法院黨團總召黃國昌姿態擺得高，可能主要目的還是想凸顯黨團主體性，不管如何，民眾黨就是關鍵少數，在立法院相當重要，委員會中也同樣是關鍵少數，他們不需要憂心被外界視為小藍。
賴士葆說，民眾黨在各委員會都只有一席，提案成案需要三席，委員會提案，主決議都要三名立委簽字才算數，民眾黨立委一定要與人合作，就是選擇跟藍或綠合作。
賴士葆指出，他們就是先展現讓出一席的善意，由黨團對黨團好好去談，姿態高不高是其次，重點是有沒有共識一起完成國會改革，提出民生法案，阻擋民進黨推出不公不義的法案。
賴士葆表示，民眾黨可能擔心什麼都跟著國民黨走，會失去主體性，法案都是透明的，國民黨也尊重民眾黨的政黨主體性，不會破壞。民眾黨擁有8席立委，是相當大的一個數字，絕不會因此喪失主體性。
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