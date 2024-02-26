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民共交流 朱立倫：賴清德先公開站出來反台獨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天到新北市議會參加國民黨團幹部交接，頒發證書給新任黨團書記長陳偉杰（右）。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天到新北市議會參加國民黨團幹部交接，頒發證書給新任黨團書記長陳偉杰（右）。記者葉德正／攝影

金廈漁船事件引發兩岸關係緊張，民進黨中國事務部主任吳峻鋕昨天與大陸學者視訊對談表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨。國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，民進黨跟中國共產黨接觸，從他們角度來看都是歡迎，但民進黨過去到現在都是說一套做一套，最好方式就是民進黨主席賴清德公開反台獨、廢除台獨、未來不支持台獨也不會實質推動台獨。

朱立倫說，事實上民進黨這幾年為了政治目的，不斷用去中化、反中化、抗中化來取得政治紅利，造成台灣紛擾，也造成兩岸關係危機，民進黨要好好反省檢討，應該把事實講給民眾聽，不用在民共交流對談才講這麼一套，反而讓民眾看清楚民進黨真面目。

國民黨副主席夏立言今天將訪問大陸，不排除表態金廈事件看法，被綠委認為國民黨是順著大陸推動台海內海化的邏輯。朱立倫直言，民進黨除了某紅還是抹紅，夏副主席是依照慣例過年期間到大陸對台胞、台商、台生拜晚年，感謝他們對國民黨支持，同時希望能夠降低兩岸之間任何衝突、分歧。

朱立倫說，對金廈海域問題，有責任希望能盡快化解衝突，還給漁民一個安定的環境，也表達人道上，對往生的兩位大陸人士最大哀悼，這是基於人道、兩岸案和平立場。

台獨 朱立倫 民進黨

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