影／朱立倫批民進黨「說一套、做一套」 為政治紅利「去中化」
國民黨主席朱立倫、台北巿長侯友宜，上午前往新北巿議會出席「國民黨新北市議會黨團第四屆第二任書記長暨黨團幹部就職典禮」，朱立倫頒發新任國民黨新北市議會黨團書記長、幹部的聘書，給新任書記長陳偉杰及黨團幹部。
就民進黨中國事務部主任吳峻鋕日前在一場由兩岸及海外華人學者共同與會的線上講座中發表演講，吳峻鋕表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨一事。朱立倫會前受訪表示，民進黨與共產黨的接觸，在國民黨的角度看是歡迎的，但民進黨過去「說一套、做一套」，最好是賴清德主席出面說反對台獨、廢除台獨，未來也不支持台獨，也不會實質推動台獨。
朱立倫批評民進黨為了政治目的，「去中化、反中化、抗中化」來達到政治紅利，造成台灣內部紛擾，也造成兩岸關係的危機，民進黨應該把事實講給民眾聽，不用在「民、共」對談、交流時，才說這一套。
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