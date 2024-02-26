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民主基金會董事長生變？ 張嘉郡：韓國瑜絕對適任

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡認為，國會外交相當重要，例來由立法院長擔任是有其原因得，國家運行要尊重制度，況且，韓國瑜外文能力優，了解中華歷史、文化，絕對適任民主基金會董事長一職。圖／報系資料照
國民黨立委張嘉郡認為，國會外交相當重要，例來由立法院長擔任是有其原因得，國家運行要尊重制度，況且，韓國瑜外文能力優，了解中華歷史、文化，絕對適任民主基金會董事長一職。圖／報系資料照

國民黨立委張嘉郡表示，國會外交相當重要，例來由立法院長擔任民主基金會董事長，是有其原因，國家運行要尊重制度，韓國瑜外文能力優，了解中華歷史、文化，絕對適任民主基金會董事長。

民主基金會董事會由13位至17位董事組成，董事人選包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，依立法院席次比例分配，新國會席次藍綠平手，但總統府秘書長、外交部長與各界代表共5席是政府掌握，藍綠角力之下，韓國瑜要選上董事長，還需經過一番努力。

張嘉郡說，這一個月來，韓國瑜不管面對美國訪問團抑或是日本訪問團，都有扮演好議長角色，外交能力絕對沒問題。國會外交相當重要，民主基金會董事長過去皆由立法院長擔任，是有其原因的，國家要順利運行，仍得尊重制度，不應顏色不同，就不讓韓國瑜擔任。

張嘉郡表示，韓國瑜外文能力優秀，對中華歷史、文化也有深入研究，思想細膩，開朗熱情，這種個性是會感染友邦與國際友人的，能夠讓外國朋友感到國際溫度，絕對不是像民進黨批評的一樣是個草包。對於民主基金會董事長，韓國瑜絕對是相當適任的。

國民黨立委林德福指出，過去都是立法院長擔任民主基金會董事長，照慣例就好，民進黨別再搞有的沒有的。韓國瑜絕對是適合人選，外交部長吳釗燮做得太爛，早該下台，說是斷交部長也不為過。韓國瑜只是尚未完全展現其外交能力，只要讓他跟外國使節接觸，必定會讓人刮目相看。

張嘉郡 立法院 韓國瑜

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