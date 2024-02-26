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提高貪污犯假釋門檻 白籲助理法治化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨26日召開第一波「司法改革」法案說明記者會，宣布要增設影響力交易罪、提高貪汙假釋門檻。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨26日召開第一波「司法改革」法案說明記者會，宣布要增設影響力交易罪、提高貪汙假釋門檻。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「貪汙犯不能關一陣子就假釋進外役監，門檻要從刑期1/2提高到2/3！」民眾黨立院總召黃國昌26日提出「司法改革」法案，包括增列影響力交易罪、修正《貪汙治罪條例》賄賂罪規定等。副總召黃珊珊指出，修法後也要增加司法人力，檢察官已被詐騙案件癱瘓，需將檢察官助理法制化，確保辦案品質。

杜絕喬事漏習

黃國昌表示，2017年司法改革國是會議有做出許多明確結論，包括制定《吹哨者保護法》，增列棄保潛逃罪、不法餽贈罪與影響力交易罪，但民進黨政府至今仍未推動相關改革，《吹哨者保護法》甚至都沒將草案送到行政院，因此他們希望先推動初步改革，展現落實司改會議結論的決心。

黃國昌說，賄賂罪如果門檻太寬鬆，會導致特定案件無法被涵蓋，但若太嚴格恐擾民，因此未來將廢除《貪汙治罪條例》中「賄賂」與「不正利益」的區別，改成「不法利益」，而「職權行使」與「不法利益」若無對價關係，但有原因關係時仍需開罰，同時將不法利益的門檻調到1萬元以上，避免過嚴。

「增設『影響力交易罪』才能真正杜絕『拿錢辦事』的陋習！」黃國昌強調，影響力交易罪相關條款不只是《聯合國反貪腐公約》第18條的國內法義務，日本刑法第197條也有相關規範，盼儘速設立；他也指出，過去外界詬病的就是權貴因貪汙入罪，很快就可申請外役監，未來要提高貪汙犯假釋門檻至2/3、累犯須至3/4。

助理需法制化

黃珊珊則指出，推動司法改革之外，也要增補司法人力，因應逐年增加的詐騙案。她說，我國自110年至今，詐騙案件從2.4萬提升到3.7萬件，遭詐騙損失從56億飆升到88億，電信詐欺則暴增到16萬件，檢察官被詐騙案件癱瘓，而法官都有設立法官助理，檢察官也應該設立檢察官助理。

「目前的助理預算仍是臨時人員編制，預算沒有就沒了！」黃珊珊說，法務部雖然去年有增聘檢察官助理，但只有2年的預算，因此她呼籲修正《法院組織法》，將檢察官助理法制化，增加司法辦案品質。

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司法改革 檢察官 詐騙

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