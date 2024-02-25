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藥師協助送藥到府 鄭文燦：將追補8300萬藥事服務費
疫情期間藥師積極協助發放口罩，以及快篩實名制、送藥到府等，行政院副院長鄭文燦今天晚間表示，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，律師諮商也有收費，但藥師提供用藥諮詢卻好像沒有，希望能補一些錢，行政院為此開會，預計8300萬左右的藥事服務費，會在3月追補。
藥師公會全聯會今天晚間舉行春酒晚宴，黃金舜說，藥師在疫情期間協助口罩與快篩實名制、發放防疫酒精、抗病毒藥及送藥到府，更在去年舉辦了亞洲藥學會，大大提升藥師專業，台灣民眾對藥師信賴度也提高，並感謝政府讓藥師調劑費提升6點，台灣處方一年開出3億多張、藥師一年總收入增加20多億。
鄭文燦致詞時表示，去年藥師協助送藥到府，而民眾在疫情期間使用的口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），因為藥師需要查詢雲端用藥紀錄，加上病人確診時也會有很多問題要詢問，一次需要20、30分鐘，藥師都很認真、6000多家一線的社區藥局也都很辛苦，完成居家照顧這個不可能的任務。
鄭文燦說，送藥到府當然有相關預算，但黃金舜抱怨，律師諮詢也要費用，但藥師提供諮詢卻好像沒有，希望配送抗病毒藥物可以補貼一點預算，「為了這句話，我們在政院開2次會」， 相關費用約8300多萬，衛福部3月應該就可以追補這筆藥事服務費用，感謝藥師的努力，且黃金舜也從藥師公會本位出發，提出本次藥價差不理想處，要給他鼓勵。
衛福部長薛瑞元說，要感謝藥師在新冠肺炎疫情時，提出的許多協助，其中有一個就是送藥到府，當時被居家隔離的民眾，有需要抗病毒藥或其他藥品的時候，很多家屬沒辦法幫忙拿藥，這種情形之下，藥師拿到處方，會把藥送到府，這方面藥師其實幫了很大的忙，很辛苦，也擔負很大的風險。
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