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蔡總統5月20日將「畢業」 讚藥師全聯會黃金舜可做「這事」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
總統蔡英文（左）晚間出席藥師公會全國聯合會春酒晚宴，稱讚藥師公會聯合會將台灣防疫經驗帶向國際，也稱讚全聯會理事長黃金舜（右）認真。記者曾原信／攝影
總統蔡英文（左）晚間出席藥師公會全國聯合會春酒晚宴，稱讚藥師公會聯合會將台灣防疫經驗帶向國際，也稱讚全聯會理事長黃金舜（右）認真。記者曾原信／攝影

藥師公會全聯會理事長黃金舜，先前爭取進入民進黨不分區立委名單，不過後續因為未被列入安全名單而婉拒提名，總統蔡英文今天晚間出席藥師公會春酒致詞時提到，黃未來如果不做理事長，可以考慮外交相關事務。

藥師公會今天舉行春酒晚宴，蔡英文開頭先打趣道，來之前想說，黃金舜今天會不會再要什麼東西，但後想想應該不至於，並表示她520就要「畢業」了，未來幾個月能做的都會盡量做，來不及的就會列入交接清單。

「事實上我蠻感激他今天居然沒有提什麼事情」，蔡英文笑說，以前好幾次參加這個聚會的時候，他都會講很久，而且是長長的、長長的要求，她在台下就拼命看有沒有人可以救她，但當時的衛福部陳時中都不在，直言陳顯然知道有什麼要要求的事情，常常把總統弄到第一線去聽，但這麼多年來大家已經變成好朋友了，大小聲無所謂，但把事情解決、照顧該照顧的人才是最重要的。

蔡英文表示，歷屆的理事長跟理監事都致力爭取藥師的權益，也讓全聯會成為政府和業界溝通的橋樑，讓政府聽見藥界的聲音，在施政上更貼近民意，過去幾年，面對疫情的挑戰，也不辭辛勞地站在第一線，包含調劑藥品、協助政府發放口罩跟快篩試劑等，也協助宣傳正確的用藥觀念、協助長照政策到各種醫療照護，更在去年協助舉辦2023亞洲藥學會。

蔡英文說，自己也不知道下一個政府是怎樣安排，但她覺得黃金舜之後如果不做理事長，「你可以考慮做外交的事務。」

針對全球缺藥問題，蔡英文指出，衛福部食藥署健保署等相關單位積極因應處理，藥品市場監測系統也已經上線，會強化對中盤商藥品供應的監測，讓第一線的藥師在藥品庫存的查詢上，可以更快速，也確保民眾用藥權益。

蔡英文說，台灣將進入到超高齡化社會，在少子女化的狀況下，居家長照的醫療需求也會持續的增加，未來醫療結合科技將成為常態，政府也會遠距醫事服務智慧醫療等，並適時的修復修正法規確保資安跟病人的隱私。

健保署 快篩試劑 春酒 民進黨 蔡英文 衛福部 陳時中 食藥署

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