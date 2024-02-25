陸船翻覆衝擊兩岸 地方憂「上駟對下駟」官對民談判局勢 不利達成共識
陸船翻覆釀2死，衝擊兩岸關係，海巡署長周美伍親赴金門坐鎮指揮，我方拉高官方層級，對岸談判代表仍是晉江紅十字會代表。金門紅十字會前總幹事許金象說，其實類似案件，紅十字會與地方政府處理起來很有經驗，此次我方拉高成中央陸委會來主導，可能形成官方對民間的「上駟對下駟」談判局勢，在「面子」問題下，陸委會姿態一定很高，跟家屬恐難達成共識。
陸籍快艇翻覆不再只是一起單純意外，海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文指出，網路假訊息將她妖魔化；國民黨副主席夏立言明天也將率團訪陸，勢必觸及金門議題，地方人士憂心，兩岸政治恐愈形複雜。
許金象表示，金門過往也曾發生類似意外事故，2005年3月4日岸巡總隊曾因執法意外造成大嶝漁民2人死亡，當時他親赴大陸協處，在紅會的協助下，事件很快就平息，他呼籲中央莫等閒視之 ，要儘快處理好。
許金象說，記得當天他仍在睡夢中就接到廈門紅十字會通報漁民失蹤，盼金門軍方各界協尋，後來清晨陸方通報發現海漂漁船有死者2名，被岸巡船壓死在船底，當時大陸漁民群起激憤，號召集結2000多艘漁船將開往金門「圍島討公道」。
許金象得知後，立即前往岸巡總隊協調，總隊長請他帶慰問金到大嶝慰問漁民家屬，他也請廈門紅十字會陪同慰問家屬，並到漁港了解岸巡船狀況；後來經多次協商取得補償家屬共識，也順利討回岸巡艇，不久後陸方組團專程前往金門處理補償金事宜。
許金象表示，其實類似的案件，紅十字會與地方政府處理起來很有經驗，甚至可以第一時間主動到罹難漁民家中慰問，而非是要家屬過來處理，相信給家屬的感受會不一樣；此次拉高成中央陸委會來主導，在「面子」問題下，中央的姿態一定很高，所以跟家屬難以達成共識，他呼籲此案莫等閒視之 。
據了解，此案一開始，金門跟晉江的紅十字會都以為是「紅會對紅會」，沒想到後來陸委會完全將金門紅十字會排除在外，僅跟紅會的人員表示，「若有需要幫忙的地方，會打電話給他們」，之後就石沉大海、毫無音訊，讓紅會人士也覺得很詫異。
金門縣議員董森堡說，雙方談判或許可以思考公開透明化並有第三方公證單位參與，以免公說公有理、婆說婆有理，最後導致問題無法解決，畢竟罹難者的後事還是要處理。
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