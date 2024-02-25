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柯文哲頻現身立院挨批寄生國會 民眾黨團：左手幫右手

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲近來頻繁現身立法法院，遭到外界質疑有如「寄生國會」。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲近來頻繁現身立法法院，遭到外界質疑有如「寄生國會」。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲近來頻繁現身立法法院，遭到外界質疑有如「寄生國會」。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城今天說，民眾黨團的功能跟工作量都大幅擴張，編制都還在調整期，很多主要的人才戰力都在黨部，這是左手幫右手、大家互相幫忙，沒有任何違法。

柯文哲近來頻繁出席民眾黨立法院黨團會議，外界質疑有如「寄生國會」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨公然占用立法院資源，反倒厚臉皮吃立法院豆腐；民進黨立委許智傑也諷刺，柯文哲可以掛個民眾黨團最高顧問或其他頭銜，寄生國會比較不會被別人做文章。

吳春城今天受訪時表示，「民進黨不要忘了自己是怎麼走過來的，想想4歲的時候是什麼樣子」，大家都是在監督執政黨、要求進步，怎麼會變成現在這副德性，講話如此刻薄，無所不用其極地汙衊。

吳春城強調，吳思瑤等人所言都是扭曲，完全不符合事實，新政府、新國會正要開始，台灣首次出現三黨實質不過半，這是改革的契機，大家都在尋找未來競合的運作模式，應該多家保留空間跟思考，「對於一個承載369萬選民所託付的政黨領袖，民進黨要用這樣把他驅趕，這樣的用詞非常不得體，也是對民意的屈辱。」

吳春城表示，民眾黨沒有寄生的問題，現在新國會才剛開始，現在人員跟空間的配置，依然承襲上一屆的運作跟編制，而新一屆的民眾黨團，功能跟工作量都大幅擴張，「一時之間編制還在調整期」，很多主要的人才戰力都在黨部，當然有不足的地方，就先由他們支援，這是左手幫右手，沒有任何違法，不需要講成好像滔天大罪。

吳春城認為，吳思瑤本來是很溫和的教文立委，現在擔任民進黨團幹事長，採取這樣的姿態攻擊在野政黨領袖，「未來的國會和諧很難期待。」

民眾黨 民進黨 立法院

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