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兩岸關係緊張 陳玉珍：可透過公益組織來溝通
國民黨立委陳玉珍表示，兩岸關係緊張，如果透過類似紅十字會的公益性質組織溝通，會是不錯的模式，陸方這次也派相關人士到場，相信一切可以順利。
陳玉珍說，政府多年前採購密錄器，原來數量是足夠的，但蔡政府推動抗中保台，禁用大陸製產品後，沒有那麼多秘錄器，現在說要馬上補足，已經是亡羊補牢。最好一開始就有足夠的密錄器，因為平均每天都會發生五次以上越界事件，海巡相當辛苦，沒有密錄器，海巡難以保護自己。
陳玉珍表示，兩岸關係有僵局，如果透過公益性質的紅十字會類似組織溝通，是不錯模式。國台辦已派人到金門協調，有一個人抬頭是紅十字會顧問，也是海協會處長，目前看起來是朝著平順的方向走的。
陳玉珍指出，陸方目前主張共四點，真相、究責、道歉、撫慰金。昨天經過協商，雙方共同到現場看兩艘船，陸方也派人拍照蒐證，他們有專業人士，相信一切會相當順利。
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