朱立倫共識營提32條優先法案 凝聚國民黨團共識

國民黨舉辦三天共識營，國民黨主席朱立倫上午表示，民眾關心的是民生法案，會議討論的重點一定是提出的32條優先法案，內容會先由智庫彙整，這不是結論，最後還是會凝聚大家共識。

今天是國民黨共識營重頭戲，白天討論優先法案、立法院攻防議題，到場立委約46人。立法院長韓國瑜預計晚間到場，參加晚宴。

朱立倫指出，八大委員會接下來都要運作，大家可以多去不同的委員會發言，他以前都到各委員會發言學習，因為這些內容對各位立委服務的選區，也可能會有相關，還能夠獲得歷練。

朱立倫表示，選舉後，食安議題受關注，台中市府被民進黨列為目標，直至今日，仍要將問題推給台中市府。基隆市也是同樣狀況，基隆市長謝國樑因為微風招標事件，被民進黨列為攻擊目標，國民黨54位立委都要支持謝國樑。未來，大家都要合作一同支持各個縣市。

朱立倫說，金門事件相當重要，這不是單一事件，是牽涉到兩岸民眾往來權益，觀光業者前兩天才來拜訪國民黨立法院黨團。怎可以說有可能影響國家利益或安全，從6月1日就不能赴陸觀光，現在的政府可以替下任政府決定決策嗎？他舉這幾項問題，是希望國民黨能站在業者角度出發，凝聚共識。

朱立倫表示，黨部與智庫會全力支持國民黨團，尤其是智庫執行長柯志恩，會全力將立委與智庫結合在一起，讓黨部、智庫配合立法院黨團， 一同合作。