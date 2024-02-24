宜縣府下架579包香辣豬肉乾　「這時間」到期的別吃

蘇丹紅色素案越滾越大，宜蘭縣政府衛生局昨（23）日繼續追查，已下架金安記食品廠出品、有效日期為2024年8月10日到2025年2月6日香辣豬肉乾、香辣豬肉絲共579包，另外預防性下架不同批號、同品項產品30包；民眾若買到同批號產品，請勿食用，可至商店退貨。

衛生局表示，昨天接獲台中市食品藥物安全處通知，台中市龍井區金安記食品廠公司疑似進貨保欣企業公司的問題辣椒粉，有效日期為2026年10月12日，該批原料已製成香辣豬肉乾與香辣豬肉絲2項商品，其中有部分流向宜蘭。

流入宜蘭的產品共70公斤，分別是63公斤、630包香辣豬肉乾，與7公斤、70包香辣豬肉絲。衛生局立即派員到經銷商處稽查，下架50.9公斤、509包豬肉乾，與7公斤、70包豬肉絲，並預防性下架不同批號但同品項的香辣豬肉絲3公斤、30包。

目前仍有12公斤多、121包香辣豬肉乾流入市面，衛生局通知各下游通路商店下架，也會持續稽查販售通路、監督經銷商回收作業；消費者若發現自己買到有效日期為2024年8月10日到2025年2月6日的香辣豬肉乾、2024年8月9日到2025年2月5日的香辣豬肉絲，可至購買處退貨，有疑義請撥打宜蘭縣消費者服務專線1950。