立院召委選舉 綠表態「不跟白合作」要走自己的路

立法院各委員會召委選舉將在下周四舉行，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，召委不需禮讓，不該把國人給予的話語權拱手讓人。民進黨團幹事長吳思瑤也說，召委選舉民進黨團要走自己的路，不會跟其他黨團合作，但未來議案推動，只要政策價值理念相同，仍保有跟其他黨團合作空間。

立法院8個常設委員會各設有2席召委，由各委員會進行投票或推選產生，召委掌握議案安排的權利，是各黨團兵家必爭之地。民眾黨團雖然是國會關鍵少數，在各委員會都擁有一席立委，不過，在藍綠人數平均在各委員會情況下，若沒有特殊情況或政黨合作，藍綠可望在各委員會掌握各1席召委。

吳思瑤表示，召委員舉民進黨團沒有要跟任何政黨合作，會推派資深專業的召委人選，選最好的召委、走自己的路，目前人選內部都還在討論中。

吳思瑤說，雖然召委選舉不能合作，但在未來議案推動下，若符合理念相同、有互信基礎、政策觀點一致等三前提下，民進黨團跟各黨團合作秉持開放態度，樂於合作。