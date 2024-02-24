侯友宜政見 藍委來實現 力拚65歲以上長者健保免費

新北市長侯友宜去年9月總統大選期間，曾提65歲以上長者，以及55至64歲原住民長者，享有排富全額健保補助，並設下排富門檻。雖然侯友宜最後未能當選，但國民黨立委許宇甄等為侯友宜實現政見，擬提「老人福利法」修正草案，落實長者免健保。

侯友宜去年9月5日表示，好多長者跟他反應，「為什麼65歲以上長者健保補助，只有六都跟基隆市有，這樣甘有公平？」侯當時說，台灣即將邁入超高齡社會，長者的銀髮生活保障，是全民共同盼望，不該因縣市出現落差，更不能有差別對待。這片土地上，不能遺忘任何人，必須一視同仁。

侯友宜遂提出，65歲以上長者以及55至64歲原住民長者，享有排富全額健保補助，也就是健保免費。排富以綜所稅20%為標準，讓全國約有400萬名長者，享有無後顧之憂的銀髮生活。他宣示「老人健保免費，我來守護！民進黨不做，侯友宜來改變！」

侯友宜雖未當選總統，好政見在國民黨為國會多數的情況下有望實現。許宇甄等立委擬提老人福利法修正草案，增訂第22-1條。

根據草案內容，該條內容為，老人或申報老人為受扶養人之納稅義務人就參加全民健康保險之保險費，經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%者，中央主管機關應予補助。

據草案說明，中央政府目前僅提供70歲以上中低收入戶始有健保補助，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市則另有制度補助老人健保費，但標準並不一致，甚至多數縣市因財政無法負擔，因而無法提供補助，對於同為中華民國「老人」卻有不同待遇，甚是不公。

經查，目前有補助老人健保費之縣市，有的有排富，有的沒排富；其中新北市、基隆市不排富；台北市、桃園市排富，只補助所得稅率未達20%者；台中市、台南市、高雄市排富，只補助所得稅率5%以下者。

基於憲法之平等原則，老人樂居在台灣，不該因居住縣市之不同而有差別待遇，爰新增本條文，全國老人應繳納之健保費，近一年申報之綜所稅率未達20%者，中央政府應予補助。