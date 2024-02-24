【即時短評】政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

2024年總統大選落幕，行政院進入看守內閣時期。不過政院陸續在農曆春節前後兌現選前利多，日前更拍板「桃竹苗大矽谷計畫」急著推賴清德政見，不過軍公教退休金調升案卻遲遲無下文，如此坐實了民進黨「選前政策買票、選後選擇性兌現」的情況，要廣大退休軍公教族群情何以堪？

回顧蔡英文2016年上任時，總統府火速成立「國家年金改革委員會」，蔡英文曾強調「年金改革越晚改，改起來就會越痛，現在不做，馬上就會後悔」，結果委員會開了多次會議，最後只對軍公教退休人員開刀，面對「心裡最軟的一塊」勞工則繼續以拖待變，每年拿納稅人的錢挹注基金，以延後勞保破產大限，將燙手山芋留給下任總統面對。

蔡英文將軍公教年金改革視為重大政策，退休公務員都被扒了一層皮，18%優惠定存、所得替代率逐年遞減，但當時制度與勞保年金、國民年金、社會福利津貼、老農津貼一樣，設有浮動檢討機制。依照「公務人員退休資遣撫卹法」明定，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正、負5%時應予調整，或是每4年就應該開會檢討一次，一來保障退休族生活不受物價波動衝擊，二來也可避免政治干擾，防止政治人物選前刻意加碼。

而考試院確實在2022年開會檢討一次，對軍公教退休金調整2%，但近幾年物價上漲，CPI早已超過5%，行政院去年底卻以書面答覆立委表示，依法目前未達啟動調整程序的時機，因此陳建仁突然在總統大選投票前十天，宣布CPI已超過5%，將編列44億元調升退伍軍公教月退金，時機點太巧合，當然會引發民進黨選情告急，就開始亂丟訊息，對退休軍公教政策買票的質疑。

但隨著選後大學生學費補助、家長托育補助等選舉利多陸續發放，退休軍公教退休金調升案仍無聲無息，不免被質疑選後原形畢露，長期被民進黨視為「藍軍」的軍公教退休人員，又被執政黨當成選票考量下的「消費品」，反正軍公教永遠是綠營「心裡最弱的一塊」。