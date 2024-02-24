快訊

私校併外語系政大卻創東南亞語文系 看見就業新前景？

不只蝦味先！台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

服刑父赴醫院探遭撞小姊妹喊「爸爸來了」…妹妹心律出現反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

聯合報／ 本報記者唐筱恬
蔡英文2016年上任時，總統府火速成立「國家年金改革委員會」，最後只對軍公教退休人員開刀。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文2016年上任時，總統府火速成立「國家年金改革委員會」，最後只對軍公教退休人員開刀。 圖／聯合報系資料照片

2024年總統大選落幕，行政院進入看守內閣時期。不過政院陸續在農曆春節前後兌現選前利多，日前更拍板「桃竹苗大矽谷計畫」急著推賴清德政見，不過軍公教退休金調升案卻遲遲無下文，如此坐實了民進黨「選前政策買票、選後選擇性兌現」的情況，要廣大退休軍公教族群情何以堪？ 

回顧蔡英文2016年上任時，總統府火速成立「國家年金改革委員會」，蔡英文曾強調「年金改革越晚改，改起來就會越痛，現在不做，馬上就會後悔」，結果委員會開了多次會議，最後只對軍公教退休人員開刀，面對「心裡最軟的一塊」勞工則繼續以拖待變，每年拿納稅人的錢挹注基金，以延後勞保破產大限，將燙手山芋留給下任總統面對。

蔡英文將軍公教年金改革視為重大政策，退休公務員都被扒了一層皮，18%優惠定存、所得替代率逐年遞減，但當時制度與勞保年金、國民年金、社會福利津貼、老農津貼一樣，設有浮動檢討機制。依照「公務人員退休資遣撫卹法」明定，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正、負5%時應予調整，或是每4年就應該開會檢討一次，一來保障退休族生活不受物價波動衝擊，二來也可避免政治干擾，防止政治人物選前刻意加碼。

而考試院確實在2022年開會檢討一次，對軍公教退休金調整2%，但近幾年物價上漲，CPI早已超過5%，行政院去年底卻以書面答覆立委表示，依法目前未達啟動調整程序的時機，因此陳建仁突然在總統大選投票前十天，宣布CPI已超過5%，將編列44億元調升退伍軍公教月退金，時機點太巧合，當然會引發民進黨選情告急，就開始亂丟訊息，對退休軍公教政策買票的質疑。

但隨著選後大學生學費補助、家長托育補助等選舉利多陸續發放，退休軍公教退休金調升案仍無聲無息，不免被質疑選後原形畢露，長期被民進黨視為「藍軍」的軍公教退休人員，又被執政黨當成選票考量下的「消費品」，反正軍公教永遠是綠營「心裡最弱的一塊」。

年金改革 蔡英文 軍公教

延伸閱讀

廣達老董林百里將現身生策年會 與施崇棠、葉培城大談智慧醫療布局

台灣之友會新春聯歡之夜 鄭文燦讚陳建仁立院表現精彩

陸船翻覆2死演變兩岸衝突 他問蔡英文是否國安會議因應

蓋拉格邀卸任後到美國政治界試身手 蔡英文大笑說「OK」

相關新聞

影／柯文哲挑戰一日北高 出發前不慎絆倒引虛驚

民眾黨主席柯文哲出席「2024 NeverStop永不放棄-北高挑戰行」，一大早從台北關渡宮出發，不同以往的是柯文哲今年...

【即時短評】政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

2024年總統大選落幕，行政院進入看守內閣時期。不過政院陸續在農曆春節前後兌現選前利多，日前更拍板「桃竹苗大矽谷計畫」急...

侯友宜政見 藍委來實現 力拚65歲以上長者健保免費

新北市長侯友宜去年9月總統大選期間，曾提65歲以上長者，以及55至64歲原住民長者，享有排富全額健保補助，並設下排富門檻...

「深表關切」以巴衝突卻沒行動 西方國家又說漂亮話了

在講求精確的外交辭令中，「深表關切」（deep concern）有兩個意義。其一，自然是「我們很憂心」；第二個意義則是：「我們不打算有任何行動！」這大致說明了以色列對加薩盡情殺戮，西方國家表達出的態度，新聞稿出現「深表關切」的頻率增加，但實際上看不到任何遏止殺戮的有力行動。反倒是美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以哈衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求。

罕病律師陳俊翰27日告別式 醫師校友設連儂牆追思

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬將於27日在新竹市生命紀念園區仰...

柯文哲三度挑戰一日北高出師不利 出發前重心不穩慘摔

民眾黨主席柯文哲今天再度挑戰單車一日北高，今天清晨從台北關渡宮出發，出發前柯文哲在擺拍時，疑似重心不穩摔倒，嚇壞一旁支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。