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罕病律師陳俊翰27日告別式 醫師校友設連儂牆追思

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
罕病律師陳俊翰往生，其新竹高中校友、醫師杜承哲與竹市前議員李妍慧聯繫在「32π青年基地」設置陳俊翰律師連儂牆，開放民眾追思留言。圖／李妍慧提供
罕病律師陳俊翰往生，其新竹高中校友、醫師杜承哲與竹市前議員李妍慧聯繫在「32π青年基地」設置陳俊翰律師連儂牆，開放民眾追思留言。圖／李妍慧提供

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬將於27日在新竹市生命紀念園區仰德廳舉辦告別式，邀請親友來送俊翰最後一程，陳的新竹高中校友、醫師杜承哲也與竹市前議員李妍慧聯繫在新竹市的「32π青年基地」設置陳俊翰律師連儂牆，開放民眾追思留言。

依據陳俊翰生平事略，他1983年在新竹市出生，1歲時就被診斷出罹患「脊髓性肌肉萎縮症」嚴重型別，開始一生與疾病的搏鬥，小學6年級曾因感冒併發肺炎病危，甚至差點放棄生命。高中2年級時又突然症狀惡化，喪失手部功能，但俊翰不畏身體病痛奮力苦讀，新竹高中畢業後，進入台灣大學雙主修會計及法律學系。

孰料陳俊翰大二時不慎被電毯燙傷，最終導致雙腿截肢。自此，全身僅剩眼、口及1根手指可活動。不過他沒有放棄，不僅考取2006年律師高考榜首，並取得會計師執照，台灣大學法研所畢業後，又赴美攻讀哈佛大學法學碩士、密西根大學法學碩博士，也獲取紐約州律師資格。

陳俊翰求學過程勵志、樂觀奮鬥，返台工作後更積極為弱勢、罕病權益奔走發聲，有「人權律師」稱號，去年底還被民進黨列為不分區立委提名人之一。孰料今年大年初二，陳俊翰疑似感冒引起併發症送醫急救無效往生，消息在年後傳出後，震驚各界。

陳俊翰的新竹高中校友、名醫杜承哲聞訊不捨，日前在網路發起追思陳俊翰律師連儂牆計畫，並主動與新竹市前議員李妍慧聯繫。李妍慧表示，基金會「32π青年基地」，過去曾在香港反送中時期作為聲援香港連儂牆使用，因此很樂意無條件提供，作為陳俊翰律師連儂牆場所讓民眾追思。

在陳俊翰家屬同意下，杜承哲負責統籌活動取得陳俊翰生前珍貴生活照，並在交大機械所志工鍾同學規畫設計協助下，在最短的時間於「32π青年基地」布置完成，昨天下午完成追思陳俊翰律師連儂牆，已經陸續有民眾前往憑弔並留下感性追思文字。

李妍慧表示，俊翰律師生前不斷突破先天的限制，勇敢地為更多弱勢發聲，即便面對惡意模仿嘲笑，仍用正面態度回應面對，更讓許多人感佩。杜醫師跟她都希望能透過這面追思連儂牆，讓俊翰的好朋友及更多人有機會共同回顧他的不凡的一生和貢獻，

「追思陳俊翰律師連儂牆」即日起全天開放，民眾可以獻花致意，現場也提供小卡片讓民眾表達追思。活動地點為32π青年基地（新竹市東區林森路32號，原中興百貨），連儂牆設置時間從即日起至3月20日。

罕病律師陳俊翰往生，其新竹高中校友、醫師杜承哲與竹市前議員李妍慧聯繫在「32π青年基地」設置陳俊翰律師連儂牆，開放民眾追思留言。圖／李妍慧提供
罕病律師陳俊翰往生，其新竹高中校友、醫師杜承哲與竹市前議員李妍慧聯繫在「32π青年基地」設置陳俊翰律師連儂牆，開放民眾追思留言。圖／李妍慧提供

律師 新竹 陳俊翰

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