快訊

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

柯文哲三度挑戰一日北高出師不利 出發前重心不穩慘摔

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）一大早從台北關渡宮出發，出發前不慎絆倒，市議員黃瀞瑩連忙上前幫忙。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）一大早從台北關渡宮出發，出發前不慎絆倒，市議員黃瀞瑩連忙上前幫忙。記者林伯東／攝影

民眾黨主席柯文哲今天再度挑戰單車一日北高，今天清晨從台北關渡宮出發，出發前柯文哲在擺拍時，疑似重心不穩摔倒，嚇壞一旁支持者跟幕僚，台北市議員「學姊」黃瀞瑩見狀急忙上前攙扶。

柯文哲今天第三度挑戰單車一日北高，不同於往年柯文哲騎完全程，今年因練習時間較少，柯文哲將改採與黨公職接棒的方式完成。今天清晨柯文哲率民眾黨立委黃珊珊、麥玉珍、黃瀞瑩等人前往關渡宮參拜，祈求活動順利。

柯文哲受訪時表示，今天天氣剛好，不會太冷也不會太熱，會盡能力盡量騎，這次會用接力方式完成挑戰，因為他想出一個口號，一個人騎得快、一群人騎得遠，那麼長的距離如果用接力賽，會比較容易。

柯文哲說，今年練習時間比較少，1月13日選完謝票，接著農曆過年，剩下不到一個月，自認體力騎到彰化可能就極限了。

柯文哲參拜後進行著裝，柯文哲在原地擺動作讓媒體捕捉畫面時，柯文哲在要跨下單車時，疑似重心不穩勾到車輛跌倒，讓現場媒體、支持者跟幕僚嚇出一身冷汗。

單車 柯文哲 黃瀞瑩

延伸閱讀

遭質疑寄生國會 柯文哲：是「國會寄生我們」

影／柯文哲挑戰一日北高 出發前不慎絆倒引虛驚

台糖豬肉片檢出含瘦肉精 柯文哲：中央跟地方在鬥法

實驗室污染柯盧之爭？柯文哲：我是無辜第三者

相關新聞

影／柯文哲挑戰一日北高 出發前不慎絆倒引虛驚

民眾黨主席柯文哲出席「2024 NeverStop永不放棄-北高挑戰行」，一大早從台北關渡宮出發，不同以往的是柯文哲今年...

「深表關切」以巴衝突卻沒行動 西方國家又說漂亮話了

在講求精確的外交辭令中，「深表關切」（deep concern）有兩個意義。其一，自然是「我們很憂心」；第二個意義則是：「我們不打算有任何行動！」這大致說明了以色列對加薩盡情殺戮，西方國家表達出的態度，新聞稿出現「深表關切」的頻率增加，但實際上看不到任何遏止殺戮的有力行動。反倒是美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以哈衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求。

罕病律師陳俊翰27日告別式 醫師校友設連儂牆追思

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬將於27日在新竹市生命紀念園區仰...

柯文哲三度挑戰一日北高出師不利 出發前重心不穩慘摔

民眾黨主席柯文哲今天再度挑戰單車一日北高，今天清晨從台北關渡宮出發，出發前柯文哲在擺拍時，疑似重心不穩摔倒，嚇壞一旁支持...

美歐對話 重申維持台海和平穩定重要性

美國與歐盟月初舉中國議題高階對話，重申負責任管理對中關係，以及重申維持台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議...

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

行政院選前宣布不少選舉大利多如社會福利津貼加碼、托育補助、大學學雜費減免等，方案陸續於農曆春節前後上路且入帳。不過有一項選前加碼案卻遭中央獨漏，政院曾承諾編列44億元調整軍公教退休金案，卻仍在「兩院會商」中，遭國民黨立委黃健豪、賴士葆等人強烈質疑「選前騙票」，刻意獨漏退休軍公教人員，呼籲政院盡快開會討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。