柯文哲三度挑戰一日北高出師不利 出發前重心不穩慘摔

民眾黨主席柯文哲今天再度挑戰單車一日北高，今天清晨從台北關渡宮出發，出發前柯文哲在擺拍時，疑似重心不穩摔倒，嚇壞一旁支持者跟幕僚，台北市議員「學姊」黃瀞瑩見狀急忙上前攙扶。

柯文哲今天第三度挑戰單車一日北高，不同於往年柯文哲騎完全程，今年因練習時間較少，柯文哲將改採與黨公職接棒的方式完成。今天清晨柯文哲率民眾黨立委黃珊珊、麥玉珍、黃瀞瑩等人前往關渡宮參拜，祈求活動順利。

柯文哲受訪時表示，今天天氣剛好，不會太冷也不會太熱，會盡能力盡量騎，這次會用接力方式完成挑戰，因為他想出一個口號，一個人騎得快、一群人騎得遠，那麼長的距離如果用接力賽，會比較容易。

柯文哲說，今年練習時間比較少，1月13日選完謝票，接著農曆過年，剩下不到一個月，自認體力騎到彰化可能就極限了。

柯文哲參拜後進行著裝，柯文哲在原地擺動作讓媒體捕捉畫面時，柯文哲在要跨下單車時，疑似重心不穩勾到車輛跌倒，讓現場媒體、支持者跟幕僚嚇出一身冷汗。