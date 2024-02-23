藍委陳永康：中共試圖打造一個「新常態」 我方要謹慎面對

國民黨立委陳永康、徐巧芯、葛如鈞、林倩綺等人今日上午於立法院接受「紐約時報」訪問，本次訪問議題聚焦在國防方針、選後新局與科技發展等議題，為讓國際社會理解國民黨捍衛區域和平並加強國防戰略的考量。

陳永康認為，外界多拿俄烏與台海局勢相比，但台灣與烏克蘭從體量、人口、土地等各方面迥然不同，二者不具可比性。台海局勢牽一髮而動全身，並非只關乎台灣與中國大陸，而攸關全球安全，為維護台海和平穩定，應建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP），利用精確地理圖資系統（GIS），將來自不同背景的資訊統整在一起，提高格局視野，讓各單位能有共同認知，有所依循，掌握區域整體動態，掌握全局，才能知天知地；看清細微，才能知己知彼。

陳永康強調，應管控風險（risk），而非管控災害（damage），與其關心危機管理不如做好危機預防（crisis prevention）。畢竟，若台灣被攻擊，最後會影響全球局勢，沒有人是贏家。因此應有孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」的精神，目標是和平避戰，方法是強軍備戰，手段是能戰止戰。

陳永康認為，從近期南海到金門局勢可看出，中國大陸正利用「灰色地帶」戰略（Gray Zone Strategy），猶如中共對釣魚台列嶼的作為，意圖透過強力執法、強制行動與軍事演習等手段，試圖打造一個「新常態」（New Normal），這是我方要謹慎面對的。他也強調對話的重要性，即使認為中國大陸有敵意，也需要與之溝通，才有機會減少誤解、降低衝突，維持和平是第一要務。他認為金門問題目前為止仍是可控制的，各方仍有溝通管道，且應都在淡化處理，讓法律來解決爭議。

陳永康強調，台灣亟需有一套涵蓋各面向的國家安全戰略（NSS，natinoal security strategy），方能維繫和平，爭取長治久安，台灣可參考美國已實施多年的國家安全戰略制定模式積極推動，國民黨在這方面也能提供專業協助。

對於國防預算之審議，陳永康認為，國民黨只是審議國防部提出的預算，對國防預算自然會予以支持，但執政黨卻只想著要買多少戰艦或戰機，並未思考到應該要重視教育訓練預算和長期維護預算，以及後勤補給的持續性，這值得精進。

媒體詢問國民黨在選舉中為何失去年輕人支持，未來又如何爭取勝選？陳永康指出，國民黨具有好的全球戰略，但失去年輕人支持，原因是沒有把年輕人關心的議題說清楚，而且應該推動更貼近社會草根、更務實見效的政策，比如除了國防這麼具專業性的議題外，應更加重視教育和社會福利政策，爭取讓下一代過更好的日子，自然能夠吸引年輕人支持。

徐巧芯補充，實際上總統選舉，民進黨的賴清德只獲得40%的票，而在國會，反對黨加起來一共獲得65%的票，表示台灣人反對執政黨的比例高達65%，因此如何團結在野是未來勝選的第一要務；此外，國民黨提名許多年輕候選人成功當選立委，相信在未來的政策上會更符合年輕人需求，也會透過年輕人所愛用的社群媒體，讓國民黨推動政策使更多年輕人了解，比如她會自己做直播、有YouTube頻道，能夠更直接與年輕族群溝通。她認為國民黨的主張只要講好，會獲得年輕人支持，她同時也強調會積極監督NCC，以改變民進黨主導媒體的現狀。

葛如鈞則針對科技議題發言，他表示，在AI浪潮下，如近期出現的 Sora 就可以簡單製造出非常逼真的影片，但背後存在風險，深偽（Deepfake）內容需要擔憂。AI相關法律在台灣完全空白，國民黨不僅將積極立法，更會督促成立自己的生成AI與語言模型。民進黨政府過去不太重視科技產業，但其實科技產業在台灣也有諸多面向值得改善，比如說我方人民作為勞動者，讓科技昌明發達，最後卻可能讓自己被科技取代。這是國安問題，應該要成為科技的領導者，因此要重視科技可能讓人民所承受的衝擊。