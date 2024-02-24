徐千晴二審逆轉判賠15萬！探索概念冒「楊寶楨、陳智菡」原因揭曉

image source：FB／徐千晴

文／陳宣懿

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴批評他的徵才廣告沒透露聯絡人、地址等資料，猶如「詐騙集團」，提告求償60萬元，並要求徐千晴在臉書刊登判決要旨。雖然一審台北地院判徐千晴免賠，但鄭運鵬上訴二審結果逆轉，台灣高院改判徐千晴得賠15萬元；鄭運鵬表示，期待台灣法治對「言論自由」逐漸找到分寸與界限。

痛批法官勸世文「離苦得樂」 鄭運鵬：你的離譜，受害者能得樂嗎？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/02/19~2024/02/21）統計調查，徐千晴近三日探索概念出現「鄭運鵬、二審逆轉、離苦得樂、楊寶楨、陳智菡」。鄭運鵬與徐千晴之間的官司一審原判徐千晴免賠，但二審判決結果逆轉，高院改判徐千晴須賠償並不得上訴。一審法官在判決書寫勸世文「離苦得樂」，當時讓鄭運鵬相當火大，他表示，「（法官）你的離苦得樂判決在法律上做了什麼？你的離譜，受害者能得樂嗎？」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

楊寶楨請辭民眾黨職澄清無內鬥 徐千晴曬出合照祝福

民眾黨發言人楊寶楨19日請辭，受訪時一度落淚，並澄清沒有外界揣測的內鬥狀況，同日徐千晴貼出與楊寶楨、陳智菡3人的合照祝福，有網友留言表示，「為什麼民眾黨的女生都這麼香」、「在妳們身上看見美又善」；但也有人認為，「楨心換絕晴」、「這篇真的好酸！比酸葡萄還要酸！」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月19日至2024年02月21日。