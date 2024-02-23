咎責中市府？陳建仁：沒有讓台糖複驗就發布 允3月結案

台糖聲譽受瘦肉精事件影響，損失5千多萬元，民進黨立委吳思瑤今天在立法院質詢台拿出台糖燕麥片、鳳梨罐頭等，籲行政院長陳建仁和部會首者在臉書挺台糖，陳揆允諾並稱台糖食品確實不錯。

陳建仁欣然同意吳思瑤質詢要求，稱台糖食品確實不錯，今天臉書就來鼓勵大家多用台糖產品，支持吳思瑤號召消費者挺台糖的提議；吳思瑤也開心說，「大仁哥喜歡吃水餃，我等下這包就送給你，晚上就吃起來，消夜就可以po上臉書。」

吳思瑤質詢如何咎責台中市府？陳建仁答詢，採到檢體到公布結果有18天，但台中檢測出有西布特羅後，並沒有讓台糖有申請複驗的機制；在複驗以前應該要有複驗的機制，但這個機制並未進行就發布了。

吳思瑤質詢建議，應改善資訊公開流程，要有分流機制，檢測出大量汙染時要趕快公布，但如果是極微量的可斟酌。台中市議會3月8日將召開食安專案會議，就回到地方政府、負起地方責任，監督畢竟是在地方政府。