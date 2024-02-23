傳楊寶楨棄白投藍選松信…徐巧芯：歡迎 但尊重人家意願

民眾黨前立院黨團副主任、發言人楊寶楨日前辭去所有黨內職務，傳可能轉投國民黨。國民黨立委徐巧芯今日說，民眾黨知道楊寶楨是好人才，來到國民黨也歡迎，要尊重人家意願。談及楊寶楨是否可能代表國民黨參選松山信義區議員，徐說，國民黨有自己的初選程序，不管來的人是誰，仍然得經過黨內程序。確實有滿多人好奇未來能否與楊寶楨有合作空間。

徐巧芯說，藍營從中央黨部到各縣市首長，有滿多不同體系，這事情是看到楊寶楨相關新聞，很多人會好奇跟楊寶楨認不認識、有工作機會的話有無興趣，做聊天跟探詢，倒不是探詢楊2026要不要來松山信義參選，國民黨下次提名，也會有很多優秀的人，經過黨的程序，歡迎有志之士，尤其是優秀的年輕朋友來松信這邊，有機會參選議員。

徐巧芯提到，她認識很多藍營朋友，大家平常有些互動，淺談聊到，也不只是楊寶楨，很多年輕朋友都在談論裡，未來是否有更多空間讓更多藍營年輕人有表現機會。

徐巧芯稱，過去跟楊寶楨互動，包含選舉過程中，在政論節目上經常遇到，她相信民眾黨好好珍惜人才。畢竟很競爭，楊寶楨離開民眾黨到國民黨也非常歡迎，要尊重人家意願，民眾黨知道楊寶楨是很好的人才，也會希望留在黨內，不管是選什麼或擔任什麼職務，相信政黨對於人才渴求擺在第一要務。楊寶楨來到國民黨也歡迎，國民黨有自己的初選程序，不管來的人是誰，仍然得經過黨內程序。

關於楊寶楨是否參選松山信義議員，徐巧芯進一步說，她也不會特別建議，因在松信有很多優秀議員，他們的意見最重要，黨內有良好初選機制能給年輕人機會，2018、2022讓很多年輕人脫穎而出，且選上機率高。楊寶楨離開民眾黨加入國民黨，參加初選贏面高，畢竟選過一次，地方上對她熟悉。

至於楊寶楨若到國民黨後的安排。徐巧芯強調，要看各縣市政府意願以及是否有適合楊寶楨的空缺，過一段時間說不定會聽到好消息，這樣的人才離開民眾黨團職務，確實有滿多人好奇未來能否有合作空間。