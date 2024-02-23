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友人緬懷「最極致的強大！」陳俊翰生平事略曝光 陳母交代刪除一句話

聯合新聞網／ 綜合報導
罕病律師陳俊翰大年初二過世，享年40歲。圖為他與母親合影。本報資料照片
罕病律師陳俊翰大年初二過世，享年40歲。圖為他與母親合影。本報資料照片

罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰於大年初二過世，享年40歲。協助治喪事宜的陽明交大教授林志潔昨(22)日深夜代家屬發出訃聞。林志潔並於臉書表示，陳俊翰的母親一直說要把「俊翰是台灣和新竹的寶貝」這句話刪掉，因為覺得「這樣講太不謙虛了」，但林志潔認為，因為真心覺得陳俊翰就是寶貝，雖然紀念冊在陳母要求下將這句話拿掉了，但在臉書分享的文章中仍舊留著。

林志潔表示，代陳俊翰家人撰擬的陳俊翰生平事略，在陳母要求下，將原文中的「俊翰是台灣和新竹的寶貝」這句話刪掉，陳母認為：「這樣講太不謙虛了」，因此在紙本的紀念冊中已刪除該句，但林志潔仍希望以原文公開在臉書分享文章內。

該生平事略除了描述陳俊翰一生多次與生命搏鬥、並勇於學習的事蹟，也表示近日在社群網路上看到許多緬懷陳俊翰的文章，「我們看到的俊翰，不只是勵志文中的生命鬥士，還有許許多多不一樣的面向：在追求公義的人面前，他是人權律師；在身障群體面前，他勇敢站出來發聲；在民主夥伴面前，他為理想奮鬥；在同學好友們的心中，他是最極致的強大」。

陳俊翰的告別式將在2月27日（下周二）上午10點，於新竹市生命紀念園區仰德廳舉行公祭，敬邀親友一起送陳俊翰再次勇敢飛行。

網友表示：「辛苦志潔老師了，陳律師真的是台灣寶貝」、「感恩陳律師及家人一直以來的付出與貢獻」、「他是一個非常了不起的生命勇士，願他能到他理想的靈魂國度，他的母親更是一個非常偉大的母親，沒有他母親數十年無分日夜，無論到天涯海角，細微不致的照顧支持，俊翰無法達到今日的成就，我要向俊翰與他偉大的母親致上無比的敬意」，也有人詢問：「陳律師有符合頒發褒揚令的資格嗎？」，林志潔則回答：「程序已在進行，感謝您」。

陳俊翰的告別式將於27日下周二上午10時，在新竹市生命紀念園區仰德廳舉行公祭。蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委。圖／取自林志潔臉書
陳俊翰的告別式將於27日下周二上午10時，在新竹市生命紀念園區仰德廳舉行公祭。蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委。圖／取自林志潔臉書

林志潔 陳俊翰

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