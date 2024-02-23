政院通過大矽谷計畫 四缺口待補

總統當選人賴清德在競選期間開出桃竹苗大矽谷計畫，行政院會昨天兌現賴政見支票，預計今年投入二百億元，串聯桃竹苗產業實力，促進區域發展。四縣市都樂觀其成，但盼正視配套計畫。桃園市副市長蘇俊賓在院會發言提醒正視現有的四大缺口，包含交通、醫療、水資源、教育等，重新檢視產業聚落需求，提早部署。

新竹縣長楊文科認為，首要之務是政院盡快核定牽動新竹縣產業發展的台知園區和科三園區；新竹市長高虹安盼正視桃竹苗地區整體大眾運輸規畫；苗栗縣長鍾東錦表示，縣內正積極配合「找地」，並著手解編特定農業區作業。

國發會表示，該計畫期程為二○二四年到二○二七年，預計四年可新增六兆產值，就業人口增加十四萬人。

蘇俊賓在會中提出基礎設施跟不上的隱憂。以就業人口為例，「大矽谷計畫」科技廊帶的就業人口高達一九三萬人，有一一六萬人在於桃園市，集中在桃園市西半部到沿海地區，現階段交通負荷已很吃緊，桃園市才會在去年底的行政院疾呼，除了捷運的路線核定外，快速道路進度更有時間壓力。

蘇俊賓表示，此外，桃園的醫療資源也有嚴重區域不均的情況，大園、八德、大溪都有床位不足的問題；水資源和幹管基礎建設，以去年初龍潭爆管事件為例，調水資源不僅僅是量的問題，還包括老舊管線與主要幹管是否能夠滿足區域用水擴張需求，現有汙水處理設施、再生水幹管配置應具前瞻性。

行政院回應，會正視地方的缺口提出配套計畫；交通部次長陳彥伯補充說明，板龍快速道路目前交通部正在規畫，預計四月決標；新梅龍快速道路預計四月上網招標辦理可行性研究。經濟部王美花部長在會中表示將爭取政院支持，提高預算更新供水幹管的埋設，政院對於提高消防資源與訂定更積極的消防規範也表達支持，將進一步跟地方討論。