罕病律師陳俊翰訃聞出爐 蔡英文任治喪委員會榮譽主委

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰大年初二過世，享年40歲。協助治喪事宜的教授林志潔今晚代家屬發出訃聞。圖／林志潔提供
罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰大年初二過世，享年40歲。協助治喪事宜的教授林志潔今晚代家屬發出訃聞。圖／林志潔提供

罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰大年初二過世，享年40歲。協助治喪事宜的教授林志潔今晚代家屬發出訃聞，蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委，下周二（27日）早上10點將在新竹市生命紀念園區仰德廳舉行公祭，邀請親友來送俊翰最後一程。

陳俊翰自小罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），但他不受罕病禁錮、積極向學，甚至赴美留學美國法學博士與律師執照，去年獲民進黨提名不分區立委。未料今年2月10日因肺部感染被送至新竹台大分院急診，經急救在隔日離世，消息在年後曝光震驚各界。

協助陳俊翰家屬操辦後事事宜的林志潔今晚代為發出訃聞，並公布故陳俊翰先生治喪委員會成員，蔡英文、賴清德分別為榮譽主委與主委，準副總統蕭美琴、立法院前院長游錫堃為副主委，立院民進黨團總召柯建銘為總幹事，行政院政務委員羅秉成與多名民進黨籍立委、竹市議員等人列治喪委員。

林志潔表示，正在印刷紀念陳俊翰的小冊，內容有自己代俊翰家人撰擬的俊翰生平事略。文章提到「如果天使來過人間，那就是俊翰的身影。」陳俊翰雖曾多次面臨生死交關、疾病折磨，但不捨家人憂心消瘦，堅強對抗病魔，展現璀璨不凡的40年人生。

該篇陳俊翰生平事略提到其勵志的求學過程與卓越的學術成就，尤其致力研究國際法、比較法、國際人權法、身心障礙政策與法律。還身兼中研院博士後研究學者，推動罕病及身障者權益保障議題與修法，盼能讓台灣罕病與身障患者的權益大步往前。

陳俊翰生平事略也提到，「俊翰曾說『一個好的社會，是能讓所有人都有能力追求自己的理想，不被障礙所限。』俊翰是我們的寶貝，也是新竹和台灣的寶貝，他以身為範，照亮了許多人的生命。俊翰心中所念的未竟之事，我們將持續奮鬥。」

民進黨 蔡英文 陳俊翰

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