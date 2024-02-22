藍營二太陽恐角逐2028？盧秀燕、蔣萬安異口同聲這樣說

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聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今邀台北市長蔣萬安到台中，一起欣賞「中台灣元宵燈會」。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今邀台北市長蔣萬安到台中，一起欣賞「中台灣元宵燈會」。記者劉柏均／攝影

台北市長蔣萬安今到台中賞「中台灣元宵燈會」，台中市長盧秀燕親自陪同，兩位藍營最強母雞同台。因藍營內已有人討論，盧、蔣是否該參選黨主席，為問鼎大位舖路，綠營政界則解讀二人「先合作、再競爭」，盧秀燕表示「大家想太多了」，她跟蔣從以前到以後，只會有合作、不會有競爭。蔣萬安則4度強調「只有合作」，不會是競爭。

盧秀燕今邀蔣萬安到「中台灣元宵燈會」一同賞燈，藍營兩大政治明星同台，外界觀察是否有更多「合作可能」，包含2028。藍營認為「談大位還太早」，要謀大位、先選黨主席；綠營則認為兩人「先合作、再競爭」，目標就是明年黨主席選舉，掌握縣市首長提名大權。

針對政界解讀蔣、盧二人是「先合作、再競爭」，未來恐先競逐黨主席，更可能角逐2028總統大位。盧秀燕僅強調，大家想太多了，她跟蔣市長從以前到以後，只會有合作，永遠都會合作、繼續合作，不會有競爭，謝謝。

盧秀燕表示，大家都知道她跟蔣市長，她稍微托大一點，就像很好的姐弟，早期在立法院裡就互相幫忙、關心，所以蔣市長除了在台北拚市政外，對於其他城市，包括台中市的市政，他都給予很多的關心、協助，非常感謝。

蔣萬安也強調，他們一定是先合作，再合作，一直合作，只有合作，不會是競爭。

台中「中台灣元宵燈會」主燈「台中龍賀」。記者黃仲裕／攝影
台中「中台灣元宵燈會」主燈「台中龍賀」。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，她與台北市長蔣萬安，從以前到以後，只會有合作、不會有競爭。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，她與台北市長蔣萬安，從以前到以後，只會有合作、不會有競爭。記者劉柏均／攝影

國民黨 盧秀燕 蔣萬安

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