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政院不在籍投票草案採申請制 朱立倫轟民進黨：打著民主卻倒退
行政院會今通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，不過將採申請制，引發討論。國民黨主席朱立倫批評，民進黨走民主倒退路線，全世界都在推不在籍，台灣還一堆限制，且只有公投票而無一般投票；國民黨團立場清楚，不在籍投票就是包含所有投票。
國民黨主席朱立倫今晚間赴新北市黨部參與新春團拜前接受媒體聯訪時表示，國民黨團立委立場都非常清楚，希望不在籍投票就是包含所有投票，民進黨打著民主卻走民主倒退路線，全世界都在推不在籍投票，為何台灣還要那麼多限制？為何只有公民投票，一般選舉為何不能不在籍投票？一定會全力透過立法院推動。
另外，立法院開議後各委員許多情況，其中立委徐巧芯被高雄市黨部評論外貌，引發輿論撻伐。朱立倫認為，任何的人身攻擊，甚至對於立委用外貌批評是國人絕對不能接受的，民主時代請對個人表達最大的尊重，更何況徐巧芯充滿戰鬥力，大家都非常喜歡她。
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