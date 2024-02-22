政院不在籍投票草案採申請制 朱立倫轟民進黨：打著民主卻倒退

行政院會今通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，不過將採申請制，引發討論。國民黨主席朱立倫批評，民進黨走民主倒退路線，全世界都在推不在籍，台灣還一堆限制，且只有公投票而無一般投票；國民黨團立場清楚，不在籍投票就是包含所有投票。

國民黨主席朱立倫今晚間赴新北市黨部參與新春團拜前接受媒體聯訪時表示，國民黨團立委立場都非常清楚，希望不在籍投票就是包含所有投票，民進黨打著民主卻走民主倒退路線，全世界都在推不在籍投票，為何台灣還要那麼多限制？為何只有公民投票，一般選舉為何不能不在籍投票？一定會全力透過立法院推動。