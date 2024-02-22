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影／政院提「不在籍公投」 朱立倫：不在籍投票應包含一般選舉
國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與新北巿黨部主委黃志雄，立委洪孟楷等，晚間一同出席國民黨新北市黨部的新春團拜活動，一同互道恭喜、新年快樂。
朱立倫會前受訪時，就中國籍快艇在金門海域翻覆一事表示，指此事件的是人道立場，是人命關天的問題。不論是兩岸的人民，都要用同理心來看問題，用最謙卑的態度來面對、釋出善意來解決。透過兩岸的交流、對話及善意才能夠化解衝突，如果成為惡意螺旋，對兩岸都是不利的。我們當然要執法，但希望把真相的還給全民。
而對行政院會今通過中央選舉委員會重行擬具的「全國性公民投票不在籍投票法」草案一事，朱立倫表示，國民黨的立委立場相當清楚，不在籍投票，就是包含所有的投票。朱立倫批評民進黨打著民主，走民主倒退的路線。全世界都在推動不在籍投票，為何有如此多的限制？為何只有公投，一般的選舉就沒有？朱立倫強調會經由立法院來推動。
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